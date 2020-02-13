A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Larkin'li aday kadrosu açıklandı

13.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:06

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda ve İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bu maçlar öncesinde aday kadrosu belli oldu. Türk vatandaşlığına geçen Shane Larkin de A Milli Takım'ın kadrosunda yer aldı.

Elemelerdeki ilk maçını 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Hollanda ile Ankara'da oynayacak olan milliler, ikinci maçında ise 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda TSİ 22.00'de İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Başantrenör Ufuk Sarıca önderliğindeki milli takımın aday kadrosu şu şekilde: Doğuş Balbay - Anadolu EfesDeshane Davis Larkin - Anadolu EfesSertaç Şanlı - Anadolu EfesTolga Geçim - Anadolu EfesBurak Can Yıldızlı - Beşiktaş JK Sompo SigortaKartal Özmızrak - Darüşşafaka TekfenMelih Mahmutoğlu - Fenerbahçe BekoHüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa SigortaSemih Erden - Pınar KarşıyakaJ. Metecan Birsen - Pınar KarşıyakaŞehmus Hazer - TEKSÜT BandırmaMuhsin Yaşar - TOFAŞBerkan Durmaz - TOFAŞBerk İbrahim Uğurlu - TOFAŞ

Metin Türen - Türk Telekom

Kaynak: DHA