A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsveç ve Hırvatistan maçlarının aday kadrosu açıklandı

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, İsveç ve Hırvatistan müsabakaları aday kadrosu belli oldu.