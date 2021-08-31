A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde 25 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'de Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde 25 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2023 Dünya Kupası'nda Eleme Turu'nun kura çekimi İsviçre'de Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirildi.

Kura çekimine 3. torbadan dahil olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan, Büyük Britanya ve Belarus ile birlikte B Grubu'nda yer aldı.

Kura çekiminin ardından oluşan gruplar ise şu şekilde: A Grubu: Sırbistan, Letonya, Belçika, SlovakyaB Grubu: TÜRKİYE, Yunanistan, Büyük Britanya, BelarusC Grubu: Slovenya, Hırvatistan, Finlandiya, İsveçD Grubu: Almanya, Polonya, İsrail, EstonyaE Grubu: Fransa, Karadağ, Macaristan, PortekizF Grubu: Litvanya, Çekya, Bosna Hersek, BulgaristanG Grubu: İspanya, Ukrayna, Gürcistan, Kuzey MakedonyaH Grubu: İtalya, Rusya, Hollanda, İzlandaFIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.Organizasyonda ilk tur maçları deplasmanlı lig usulü şeklinde ilk 3 pencerede oynanacak. İkinci tur maçları da yine deplasmanlı lig usulü ile son 3 pencerede yapılacak. Müsabaka tarihleri şu şekilde: 1. Pencere Maçları: 22-30 Kasım 20212. Pencere Maçları: 21 Şubat–1 Mart 20223. Pencere Maçları: 27 Haziran–5 Temmuz 20224. Pencere Maçları: 22-30 Ağustos 20225. Pencere Maçları: 7-15 Kasım 2022

6. Pencere Maçları: 20-28 Şubat 2023

Kaynak: Demirören Haber Ajansı