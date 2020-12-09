12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi
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12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

09.12.2020 18:02 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:21
12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım penceresi karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından açıklanan FIBA erkekler dünya sıralamasında A Mili Erkek Basketbol Takımı'nın yeri değişmedi ve 15. sırada yer aldı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım penceresi karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından açıklanan FIBA erkekler dünya sıralamasında A Mili Erkek Basketbol Takımı'nın yeri değişmedi ve 15. sırada yer aldı.

FIBA tarafından duyurulan erkekler dünya sıralamasına göre, ABD, 781.4 puanla zirvenin sahibi olurken, İspanya 721.2 puanla ikinci ve Avustralya da 666.5 puanla üçüncü sırada bulunuyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ise yeri değişmedi ve 15. sıradaki yerini korudu.

FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20'de yer alan takımların listesi şu şekilde:

1. ABD

2. İspanya

3. Avustralya

4. Arjantin

5. Sırbistan

6. Fransa

7. Yunanistan

8. Litvanya

9. Rusya

10. Brezilya

11. Çekya

12. İtalya

13. Polonya

14. Hırvatistan

15. TÜRKİYE

16. Slovenya

17. Almanya

18. Porto Riko

19. Dominik Cumhuriyeti

20. Venezuela

(İHA)

12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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