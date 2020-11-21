A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi

21.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:12
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek Takımı Başantrenörlüğü görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

TBF'den yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takımı'mızın başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır." denildi.

Orhun Ene ile 23 Kasım Pazartesi günü resmi sözleşme imzalanacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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