A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını yaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri öncesi turnuvanın oynanacağı Kanada'nın Victoria kentinde ilk idmanını yaptı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri öncesi turnuvanın oynanacağı Kanada'nın Victoria kentinde ilk idmanını yaptı.

Milli takım, Kanada'daki ilk antrenmanını başantrenör Orhun Ene yönetiminde gerçekleştirirken çalışmada kamp kadrosuna dahil olan Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da yer aldı. Ay-yıldızlılar, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Milli takım gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.


A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını yaptı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını yaptı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını yaptı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalya kazandı.
FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde Japonya'yı 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı bronz madalya kazandı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar Deniz Poyraz Lütfü Türkkan Vladimir Putin
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Kıvanç Tatlıtuğ Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını yaptı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 17:43:19. #1.15#

title