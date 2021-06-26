A Milli Erkek Basketbol Takımı, Kanada'da ilk antrenmanını yaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri öncesi turnuvanın oynanacağı Kanada'nın Victoria kentinde ilk idmanını yaptı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri öncesi turnuvanın oynanacağı Kanada'nın Victoria kentinde ilk idmanını yaptı.

Milli takım, Kanada'daki ilk antrenmanını başantrenör Orhun Ene yönetiminde gerçekleştirirken çalışmada kamp kadrosuna dahil olan Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da yer aldı. Ay-yıldızlılar, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde gruptaki ilk maçında 30 Haziran Çarşamba günü TSİ 05.35'te Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Milli takım gruptaki ikinci ve son maçında ise 1 Temmuz Perşembe günü TSİ 05.35'te Çekya ile mücadele edecek.FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı