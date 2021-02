A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsveç ve Hırvatistan maçlarına kilitlendi

- FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, 20 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de İsveç ve 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) CEO'su Ömer Onan, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri, A Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene ve A Milli Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu müsabakaları değerlendirdi.ÖMER ONAN: OYUNCULARIMIZA VE TEKNİK EKİBİMİZE SONSUZ GÜVENİYORUMTBF CEO'su Ömer Onan, pencere müsabakaları öncesinde ilk defa takımın birlikte daha fazla zaman geçirebileceğini söyleyerek, "Bu bizim için bir avantaj. A Kadın Milli Takımımız, eleme müsabakalarının ardından 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti. A Erkek Milli Takımımız da önce İsveç ve sonrasında Hırvatistan ile oynayacağı maçları kazanarak FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası biletini cebine koyacaktır. Bu açıdan burada olan tüm oyuncularımıza, teknik ekibimize ve antrenörümüze sonsuz güveniyorum. Elemelerin sonrasında yaz döneminde Olimpiyat Oyunları için karşılaşmalar oynanacak. O dönemde kadro olarak daha çok oyuncumuz bizimle birlikte olacak. Lig içinde takip ettiğimiz ve çok aşama kaydeden oyuncularımız var. Ayrıca; geçtiğimiz seneye göre daha fazla süre alan oyuncularımız da bulunuyor. İnanıyorum ki A Erkek Milli Takımımız elinden geleni yapıp A Kadın Milli Takımımız gibi ülkemizi sevince boğacaktır" dedi.HALUK YILDIRIM: HEDEFİMİZ MUTLAKA FIBA 2022 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA KATILMAKTBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, çok önemli iki maça çıkacaklarını söyleyerek, "FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İsveç ve Hırvatistan ile çok önemli iki maç oynayacağız. Hedefimiz mutlaka FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Maçlarımızı Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynayacağız. Önce İsveç ardından da Hırvatistan ile karşılaşarak grup maçlarımızı tamamlayacağız. Herhangi bir sakatlık problemi yaşamadan maçlarımızı oynamak ve mutlaka FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Müsabakalar seyircisiz olarak oynanacak. Organizasyonla ilgili de her türlü hazırlığımızı yaptık" ifadelerini kullandı.KEREM TUNÇERİ: HAZIRLIK SÜRECİ İÇİN DAHA ERKEN TOPLANMA ŞANSIMIZ OLDU"Milletimizin desteğini her zaman arkamızda hissedeceğiz" diyen A Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri, şöyle konuştu: "Grubumuzda 20 Şubat Cumartesi günü İsveç ve 22 Şubat Pazartesi günü de Hırvatistan ile çok önemli maçlar oynayacağız. Özellikle Cumartesi günü oynayacağımız İsveç müsabakası, grubumuzdaki en kritik karşılaşma olacak. Bu grupta sayı farkları da çok önemli. Hazırlık süreci için daha erken toplanma şansımız oldu. Bu sayede daha fazla antrenman yapabileceğiz. Her iki müsabakada da elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Çok kritik iki karşılaşma olacak."ORHUN ENE: TELAFİSİ OLMAYAN İKİ MAÇA ÇIKACAĞIZA Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene, önceki müsabaka hazırlıklarına göre daha erken toplandıklarının altını çizerek, "Bundan önceki pencere karşılaşmalarına göre biraz daha erken toplandık. Yeterli antrenman yapma zamanımız var. Oyuncularımız geçen kamp dönemine göre hem daha sağlıklılar hem de daha hazır şekilde takıma katıldılar. Bizim için çok önemli maçlar olacak. Büyük bir mücadele bizi bekliyor. Telafisi olmayan iki maça çıkacağız. Bu nedenle hem fizik hem mental olarak hazır durumda olmalıyız. Çalışmalarımızı da gerçekleştiriyoruz. İlk penceredeki iki maçtan daha iyi, daha organize ve maçı daha iyi kontrol eden bir takım olarak sahaya çıkacağımıza inanıyorum. O sürece kadar herkes sağlıklı bir şekilde takımda yer alırsa sonucun bizim adımıza olumlu olacağını düşünüyorum. Bu süreçte ayrıca, Turkish Airlines Euroleague müsabakalarına gidecek arkadaşlarımız olacak. Bu oyuncularımız takımlarında yer alıp sonrasında tekrar aramıza katılacaklar. İnşallah onlar da kazasız-belasız bir şekilde bize dahil olurlar ve herkese iyi bir milli takım seyrettiririz" diye konuştu.MELİH MAHMUTOĞLU: ÇOK ÖNEMLİ MAÇLAR OYNAYACAĞIZ

A Milli Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Oynayacağımız iki maç bizim için çok önemli. Kesinlikle kazanmamız gereken karşılaşmalar oynayacağız. Antrenmanlarımız gayet verimli geçiyor. İlk maçımız olan İsveç karşılaşmasına kadar en iyi şekilde hazırlanacağız. Bizden ne isteniyorsa parkede sergileyeceğiz. A Erkek Milli Takımımızın asıl sahaya yansıması gereken ve gerçek karakteri olan savaşmayı, İsveç ile Hırvatistan maçlarında göstermek ve iki karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Çakar