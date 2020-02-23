: A Milli Erkek Basketbol Takımı İsveç'te - STOCKHOLM

23.02.2020 20:08 | Son Güncelleme: 23.02.2020 20:10

A Milli Erkek Basketbol Takımının havalimanındaki görüntüleri A Milli Erkek Basketbol Takımı İsveç'te

A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2021 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri ikinic maçı için İsveç'e geldi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'ndaki ikinci maçı için İsveç'e geldi.

Ay-yıldızlı ekip, özel uçakla başkent Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'na ulaşırken, kafileyi Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Emre Hakkı Yunt, Türkiye'nin Stockholm Maslahatgüzarı Öznur Özkan,THY Stockholm Müdürü Bilal Arpacı, Uluslararası Demokratlar Birliği İsveç Başkanı Özer Eken karşıladı.

Milli takım için havalimanında geniş güvenlik önlemleri alındı. Kafile, pasaport kontrolünden sonra konaklayacağı otele geçti.

Otel girişinde basketbolcuları burada yaşayan bir grup Türk vatandaşı karşılarken, milli takımın konakladığı otel içinde ve çevresinde güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu.

A Milli Takım, yarın TSİ 22.00'de Ericsson Globen Arena'da İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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