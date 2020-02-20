A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda maçının hazırlıklarını tamamladı
FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın Hollanda ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın yapılacağı Ankara Spor Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan ay-yıldızlılar, hücum çalışmasının ardından şut atışıyla idmanı tamamladı.
Türkiye-Hollanda mücadelesi yarın saat 20.00'de başlayacak.
A Milli Basketbol Takımı, grupta 24 Şubat Pazartesi günü de İsveç'e konuk olacak.