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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda maçının hazırlıklarını sürdürdü

FIBA 2021 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında 21 Şubat Cuma günü Hollanda ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

18.02.2020 23:04 | Son Güncelleme: 18.02.2020 23:04
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hollanda maçının hazırlıklarını sürdürdü

FIBA 2021 Avrupa Erkekler Şampiyonası Elemeleri ilk maçında 21 Şubat Cuma günü ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, mücadelenin oynanacağı Ankara Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki antrenmanlarda milli takımın savunma ve hücum setleri üzerine çalıştığı belirtildi.

Ay-yıldızlı ekip, 21 Şubat Cuma günü Ankara'da Hollanda, 24 Şubat Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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