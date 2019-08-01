A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü

2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya kampının ardından İstanbul'da ilk çalışmasını yaptı.

1.08.2019 17:59
A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdü

2019 FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Slovenya kampının ardından İstanbul'da ilk çalışmasını yaptı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yaklaşık iki saat süren bir çalışma gerçekleştirdi.
Milliler, idmanda beşe beş hücum ve savunma düzenleri üzerine çalıştı.
Milli takım, Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'nda Çekya, ABD ve Japonya ile mücadele edecek.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.