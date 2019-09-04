A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çekya maçında iddialı

04.09.2019 16:14

2019 FIBA Dünya Kupası'nda ABD'ye 93-92 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular, E Grubu'nda yarın Çekya ile oynanacak karşılaşmada iddialı olduklarını ifade etti.

Milli takımın Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde gerçekleştirdiği idman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, turnuvada kolay maçın olmadığını belirterek, "Çekya iyi takım, hafife alınacak rakip değil. Son iki maç gibi sahaya çıkacağız ve istekli mücadele edip sonunda kazanacağımızı düşünüyorum." dedi.

ABD karşısında iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Onan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu maçın ağır geçeceği belliydi. Çok üzgünüz. Hepimiz zamanında bu işi yaptık. Çocuklar da profesyonel, işin devam ettiğinin bilincindeler. Ülkenin bizden beklentisinin ne olduğunu biliyoruz. Herkes toparlandı, yüzler daha çok gülüyor. Beraber zaman geçirildi. ABD maçını tamamen unutup Çekya karşılaşmasına hazırlanıyoruz. ABD maçını kazansaydık dahi Çekya mücadelesi önemliydi. Yarın gruptan çıkma maçı oynayacağız. Çocuklarla da konuştuk. Sevinmemiz veya üzülmemizden ziyade onların emeklerinin boşa gitmemesi önemli. Yarın da aynı özveriyi göstereceklerdir. Hak ettiğimiz gruptan çıkma biletini cebimize koyacağız."

Hazırlık maçlarındaki performansın hatırlatılması üzerine Onan, "ABD maçında olduğu gibi Japonya karşılaşmasına da oyuncular ciddi çıktılar. Net mesaj verdiler. ABD maçından sonra hiçbir takım bizi çantada keklik göremez, 'yeneriz' diye düşünmesinler. Hazırlık maçları önemli olmuyor. Resmi maçlar farklı çoğu hocalar bile taktiklerini saklar. Her oyuncuyu aynı anda oynatmazlar. Bizim ne kadar takım olduğumuzu görmüşlerdir. Oyuncularımız işi sonuna kadar götürmek istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıca: "Kendimizi tedavi etmiş olacağız"

A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ise ABD karşısında iyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarını dile getirdi.

Dinlenmek için zamana ihtiyaçları olduğunu, bunu da sağlayacaklarını kaydeden Sarıca, "Kazandığımız maçtan sonra da uyku olmuyor. Farklı da iklimdeyiz, böyle mağlup olunca oyuncular geç saatte uyuyor. Bu akşam daha iyi uyku olacak. Kendimizi tedavi etmiş olacağız. Konuşmalarımızı yaptık, oyuncular yarınki maçın önemini biliyor. Yorgunluk var, 45 dakikalık bir maç oynadık. Yarın sağlam şekilde sahada olacağız." şeklinde konuştu.

Çekya'nın oyun kurucusu Tomas Satoransky ile ilgili soruyu Sarıca, "Ciddi bir oyuncu, uzun bir oyuncu. Tek başına onu savunmak yetmez. Çekya dış adam ağırlıklı oynuyor. İyi şutörleri var. Türkiye'den tanıdığımız Schlib de Çekya'da oynuyor. Hepsine dikkat etmemiz lazım. Satoransky ile içeride kısalarımıza hazırlık yaparlar diye düşünüyorum. Bununla ilgili de hazır olacağız." diye yanıtladı.

Wilbekin: "Dün geceki maç inanılmaz eğlenceliydi"

Milli basketbolcu Scottie Wilbekin ise ABD karşısında çok iyi performans sergilediklerini anlatarak, "Dün geceki maç inanılmaz eğlenceliydi. Sadece Türk taraftarlar değil, Çinli basketbolseverler de bizi destekledi. Bu müthiş bir his. Bu oyuncularla aynı takımda olmak, ABD ile karşı karşıya gelmek, onlarla savaşmak hayatım boyunca unutmayacağım bir gün olacak." diye konuştu.

Çekya karşılaşmasına değinen Wilbekin, "Yarınki maçta oynayacağım. Hazırlıklarımıza bu sabah başladık. Bizim için en önemli maç. Kazanmamız lazım, çok ciddiye alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD maçında Joe Harris ile yaşadığı gerginliğin hatırlatılması üzerine Wilbekin, "Yanlış anlaşılma oldu. Birbirimizi yanlışlıkla ittik ve birbirimize çarptık. Maçlarda olan şeyler. Sonrasında barıştık." ifadelerini kullandı.

Milli takımın genç oyuncusu Yiğit Arslan ise ABD karşısında çok iyi oynadıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Takım olduk iyi performans sergiledik. Çok mücadele ettik ama olmadı. Sonuna kadar şans geldi, değerlendiremedik. Genç takımız, tecrübe kazanıyoruz. Milli takım düzeyinde ülkemizi temsil ediyoruz. ABD karşısında maç uzatmaya gidiyor, sürekli maç bizde. Kendi elimizle verdiğimiz maç oldu. Yeniden yola devam etmek işimiz. Bütün salon bizi destekledi, mücadelemizin hakkını verdiler. Saygı duydular, biz de mesajlar aldık. Yarın da mücadele ederek üst turda devam etmek istiyoruz."

Kaynak: AA