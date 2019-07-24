A Milli Erkek Basketbol Takımı çalışmalarını sürdürdü

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

A Milli Erkek Basketbol Takımı çalışmalarını sürdürdü

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'da kamp yapan ay-yıldızlılar üçüncü günü tek antrenman yaparak geçirdi.
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Kranjska Gora Arena'da gerçekleşen antrenmanda milliler beşe beş çalışmalar ile set ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.
Ay-yıldızlılar, Slovenya'daki hazırlıklarına 30 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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