A Milli Erkek Basketbol Takımı çalışmalarını sürdürdü

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Slovenya'da kamp yapan ay-yıldızlılar üçüncü günü tek antrenman yaparak geçirdi.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde Kranjska Gora Arena'da gerçekleşen antrenmanda milliler beşe beş çalışmalar ile set ve şut çalışmaları gerçekleştirdi.

Ay-yıldızlılar, Slovenya'daki hazırlıklarına 30 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA