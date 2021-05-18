A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, aday kadroyu değerlendirdi Açıklaması
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A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, aday kadroyu değerlendirdi Açıklaması

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, aday kadroyu değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, salgın süreci nedeniyle milli takımda geniş bir kadro planlaması yaptıklarını bildirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, salgın süreci nedeniyle milli takımda geniş bir kadro planlaması yaptıklarını bildirdi.

Ene, FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek milli takımın 29 kişilik aday kadrosunun açıklanmasının ardından Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesine değerlendirmelerde bulundu.

Salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle geçen yıllara göre daha geniş bir kadro planlaması yaptıklarını belirten Orhun Ene, "Önümüzdeki yıl hem Avrupa Şampiyonası'na katılacağız hem de Dünya Kupası pencere maçları oynayacağız. Bu bağlamda her an milli göreve hazır geniş bir kadro oluşturmayı hedefledik. Ayrıca pandemi nedeniyle oyuncularımızın sağlık durumlarındaki belirsizlik ve NBA'e giden oyuncu sayımızın artması gibi faktörler de aday kadromuzu geniş tutmamızda önemli bir etken oldu." ifadelerini kullandı.

Oyuncu havuzunun geniş olmasının milli takım açısından önemine dikkat çeken Ene, "Yaz döneminde milli takımlar için iki periyodun önemli olduğunu düşünüyoruz. Oyuncuların lig bitiminden sonraki haziran süreci ve kulüplerin sezonu açmadan önceki ağustos ayı, milli takım açısından çok kıymetli. Bu nedenle mümkün olduğu kadar geniş kadrolarla yapacağımız kampları bu dönemlerde gerçekleştirmeyi planlıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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