A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atina'ya gitti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atina'ya gitti

AA, Kenan Irtak - Spor
 - Güncelleme:
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atina'ya gitti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Yunanistan ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Yunanistan ile yapacağı maç için bu ülkeye gitti.

Başantrenör Orhun Ene yönetimindeki takım, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla başkent Atina'ya hareket etti.

Ay-yıldızlı kafile, Türk Hava Yolları'nın business yolcuları kontuvarında bilet ve bagaj işlemlerini yapıp pasaport kontrolünden geçerek uçağa geçti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda yarın TSİ 19.00'da başlayacak Yunanistan maçının ardından yurda dönecek.

AA / Kenan Irtak - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul Havalimanı, Dünya Kupası, Yunanistan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title