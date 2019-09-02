A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD ile oynayacağı E Grubu ikinci maçın hazırlıklarını tamamladı.

02.09.2019 18:34
A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD ile oynayacağı E Grubu ikinci maçın hazırlıklarını tamamladı.

Milliler, karşılaşmanın son hazırlığını karşılaşmanın oynanacağı Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ABD karşılaşmasının taktiği üzerinde duruldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, ABD maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: AA
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