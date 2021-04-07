A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası grup maçlarını Gürcistan'da oynayacak
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası grup maçlarını Gürcistan'da oynayacak

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası grup maçlarını Gürcistan'da oynayacak

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarını Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te oynayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 1-18 Eylül 2022'de düzenlenecek organizasyonun ev sahipliğini üstlenecek ülkelerden Gürcistan'ın, ortak federasyon olarak Türkiye'yi seçtiği belirtildi.

Diğer ev sahibi 3 ülkeden Almanya'nın Litvanya'yı, Çekya'nın Polonya'yı ve İtalya'nın da Estonya'yı ortak federasyon olarak belirlediği aktarıldı.

24 takımın 4 grupta mücadele edeceği 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kura çekimi, 29 Nisan'da Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilecek.

FIBA'nın Avrupa sıralamasına göre yapılan düzenlemede Türkiye, kuraya Polonya, Hırvatistan ve Slovenya ile 3. torbadan katılacak.

Şampiyonada grup maçları, 1-8 Eylül'de oynanacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alacak ve çapraz eşleşme usulüyle eşleşecek takımlar, Berlin'de 10-11 Eylül'de son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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