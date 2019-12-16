16.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:31

Teknik direktör Deniz İnce: Avazımız çıktığı kadar bağırarak herkese İstiklal Marşı'mızı dinlettik

A Milli Takım Kaptanı Burak Aktürk: Bu tarz olayları daha önce de yaşadık, Türkiye için bu kasıtlı mı yapılıyor bilmiyoruz

Kaan ÜLKER - Enver ALAS/ İSTANBUL,

Hırvatistan'ın Sisak şehrinde yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları Ön Eleme Grubu müsabakalarında Bulgaristan karşısında 4-1'lik galibiyet elde eden, maç sonrası ise büyük skandal yaşayan A Milli Buz Hokeyi Takımı yurda döndü.

Bulgaristan karşılaşması sonrası yapılan seremonide A Milli Takım'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu sırada marş yarıda kesildi ve müzik çalmaya başladı. Ay-yıldızlılar, marşın kesilmesi sonrası coşkuyla ve yüksek sesle marşı tamamladı. Yaşanan skandal sonrası yurda dönen A Milli Takım'da teknik direktör Deniz İnce, "Bu elemelere giderken hedefimiz bizden bir üst klasmanda oynayan Bulgaristan maçından galibiyetle dönmekti. Dün bunu başardık, oyuncularımız gerçekten çok üst düzey bir maç çıkardı ve 4-1'lik çok net bir skorla kazandık. Güzel bir oyun sergiledik, ilerisi için çok önemliydi. Nisan'daki dünya şampiyonası için önemliydi, bizim için iyi bir test oldu. Bundan sonra dünya şampiyonasına hazırlanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. İNCE: AVAZIMIZ ÇIKTIĞI KADAR BAĞIRARAK HERKESE İSTİKLAL MARŞI'MIZI DİNLETTİKYaşanan olayın üzücü olduğunu ancak herkese İstiklal Marşı'nı dinlettiklerini belirterek, "Yaklaşık 30 senedir farklı ülkelerde birçok uluslararası turnuvaya katıldım. Gerek sporcu olarak gerek antrenör olarak. Şimdiye kadar hiçbir ülkede hiçbir ülkenin marşının kesildiğini görmedim açıkçası. Fakat bu bizim başımıza gelen 3'üncü hadise, daha önce Sırbistan'da ve Bulgaristan'da olmuştu, şimdi de Hırvatistan'da oldu. Bilmiyorum, 3 kere üst üste sadece bizim başımıza gelince 'acaba neden bizim başımıza geliyor?' diye sormadan duramıyoruz tabii ki. Çok üzücü oldu ama önemli değil, biz avazımız çıktığı kadar bağırarak herkese İstiklal Marşı'mızı dinlettik, maçtan sonra da bayrağımız yine rakip takımın üstündeydi" diye konuştu. "OLAYDAN SONRA BİR YETKİLİ ÖZÜR DİLEDİ" Olay sonrasında bir yetkilinin soyunma odasına geldiğini dile getiren İnce, "Olaydan sonra bir yetkili soyunma odasına geldi ve teknik arızası olduğunu söyleyerek özür diledi ama bana herhangi yazılı bir metin gelmedi, sadece hayatımda ilk defa gördüğüm birisi teknik arızanın olduğunu söyledi. Rakip oyuncularla pek görüşmedik fakat Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu yetkilileri maçı seyrediyordu, onlar da çok üzüldüklerini ve hep bir ağızdan marşımızı söylememizden çok etkilendiklerini söylediler. Açıkçası biz o sırada biraz galibiyetimize kenetlendik, onun keyfini çıkartmak istedik, kendimizi bu olaya kaptırarak üzülmek istemedik. Fakat şimdi o da geçti ve daha iyi düşünme zamanımız oldu 'acaba neden bu bizim başımıza geliyor?' diye soruyoruz. Eminim federasyon yetkililerimiz uluslararası federasyona bu konuyla ilgili gerekli yazıyı göndereceklerdi. Sağ olsun bizi orada Hırvatistan konsolosluğumuz hiç yalnız bırakmadı, onlar da bu konuyu çok önemsiyorlar. Havaalanına kadar bizimle geldiler, uğurladılar. Onlar da bu konuyla ilgili gerekli yazışmaları yapacaklarını söylediler. Umarım bir daha olmaz, biz uluslararası spor arenasında gidip en üst düzeyde rekabet gösterip milli takımımızı ve bayrağımızı temsil etmek istiyoruz. Bizim hiçbir ülkenin geçmişiyle alakamız yok, biz bir spor takımıyız ve bir ülkeyi temsil ediyoruz. Böyle olaylar ne bizim ne de başka bir ülkenin başına gelsin isteriz. Spor dostluktur, kardeşliktir. Müsabaka yapılır, biter sonra da herkes dostluğuna ve kardeşliğine devam eder. Umarım bir daha kimsenin başına gelmez" diye konuştu.AKTÜRK: HERKES ELİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIA Milli Takım Kaptanı Burak Aktürk ise, "Bu turnuvada dünya klasmanında üstümüzdeki rakiplerle oynadık, bizim için iyi bir değerlendirme oldu ve çok iyi de bir hazırlık dönemi geçirdik. Nisan'da dünya şampiyonamız var, onun için burada oynadığımız maçlar çok önemliydi. Geçen sene oynadığımız son dünya şampiyonasında Bulgaristan'a 3-1 yenilmiştik, bu sene geçen senden kalan bir hesabımız vardı onu kapattık ve 4-1 yendik. Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum, herkes elinden gelenin en iyisini sahada yaptı" diye konuştu. "TÜRKİYE İÇİN BU KASITLI MI YAPILIYOR BİLMİYORUZ"Bu tarz olayların üzücü olduğunu belirten Aktürk, "Bu tarz olayları daha önce de yaşadık, Türkiye için bu kasıtlı mı yapılıyor bilmiyoruz. İlk olsa, ilkinde çok şaşırmamıştık ama bu 3 oldu herhalde. Tabii maçtan sonra farklı bir motivasyonla o marşı söylüyorsunuz, kendi açımdan iyi de oldu müziksiz çıplak sesle marşımızı söylemek. Çok farklı bir ortamdı, hepimiz çok duygulandık. Arkamızdaki Bulgar oyuncular marş kesilince güldüler sonra sesimizi duyunca onlar da susmak zorunda kaldı. Çok gurur verici bir ortamdı, kasıtlı mı yapılıyor bilmiyorum ama bunu yöneticilerimizin bir sonuca bağlaması gerekiyor artık. Çünkü hocamızın da söylediği gibi IIHF'te yani dünya federasyonundaki insanların da çok büyük tepkisini alıyor bu ve her seferinde bir yanlışlık olduğunu söylüyorlar ama bu yanlışlık her seferinde bize oluyor. O da çok üzücü. Zaten biz marşımızı müzikle beraber belirli bir ses tonuyla söylüyoruz ama normal şartlarda müzik bizim sesimizi bastırıyor. Marş kesilince biz söylediğimiz gibi devam ettik ama Bulgarların gülmesi ve olayın 3'üncü kez yaşanmasından dolayı değişik bir motivasyonla sesimiz daha çok yükseldi. Bu da dediğim gibi süper oldu, bizim için unutulmayacak bir anı oldu. Bizim için, Türkler için İstiklal Marşı'nın ne kadar değerli olduğunu da bütün dünyaya gösterdiğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ A Milli Takım'da teknik direktör Deniz İnce'nin açıklamaları A Milli Takım Kaptanı Burak Aktürk'ün açıklamaları Millilerin havalimanında görüntüleri

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Kaynak: DHA