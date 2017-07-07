A Milli Bayan Voleybol Takımı İlk Maçında Yenildi

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A Milli Bayan Voleybol Takımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan 2017 FIVB World Grand Prix Birinci Etap A1 Grubu maçında Sırbistan'a 19-25, 17-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Türkiye bu sonuçla gruptaki ilk mücadelesinden mağlubiyetle ayrıldı.



Ankara'da oynanan A1 Grubu karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından milliler, E1 Grubu maçları için 14-15-16 Temmuz 2017 tarihlerinde Macau'ya geçecek. Ay-yıldızlılar, Çin Makao özel yönetim bölgesinde oynanacak E1 Grubu karşılaşmalarında sırasıyla ABD, Çin ve İtalya ile oynayacak.



A Bayan Voleybol Milli Takımı, E1 Grubu karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından H1 Grubu müsabakaları için Tayland'ın başkenti Bangkok'a hareket edecek. Milliler, H1 Grubu'nda 21-22-23 Temmuz 2017 tarihlerinde ev sahibi Tayland'ın yanı sıra İtalya ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.



2017 FIVB World League'in dörtlü finalleri, 02-06 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çin'in Nanjing kentinde düzenlenecek. - Ankara