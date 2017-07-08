A Milli Bayan Voleybol Takımı İkinci Maçında Galip





2017 FIVB World Grand Prix Birinci Etap A1 Grubu mücadelesinde A Milli Bayan Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-1 mağlup etti. A Milli Bayan Voleybol Takımı, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan gruptaki ikinci maçında, Belçika'yı 23-25, 25-20, 25-20 ve 25-16'lık setlerle 3-1 geçmeyi başardı. A Milli Bayan Voleybol Takımı bu galibiyetle gruptaki ilk galibiyetine ulaştı ve ikinci maçlar sonrasında Sırbistan ve Brezilya'nın ardından 3. sıraya yükseldi. - Ankara