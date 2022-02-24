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A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile 66. randevuya çıkıyor

AA, Yunus Kaymaz - Spor
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A Milli Basketbol Takımı, Yunanistan ile 66. randevuya çıkıyor

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Yunanistan ile 66. kez karşı karşıya gelecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda Yunanistan ile 66. kez karşı karşıya gelecek.

Tarihinde Yunanistan ile ilk maçını 24 Haziran 1936 tarihinde oynayan ay-yıldızlılar, İstanbul'daki ikili temas mücadelesini 49-12 kazandı.

Yunanistan'la son olarak geçen yıl temmuz ayında Kanada'nın ev sahipliği yaptığı Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde karşılaşan milli takım, rakibine 81-63'lük skorla mağlup oldu.

İki takım arasında daha önce oynanan 65 maçın 26'sında Türkiye salondan galibiyetle ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda yarın deplasmanda Yunanistan'a konuk olacak.

Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak mücadele, NTV'den naklen yayımlanacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası, Yunanistan, Milli, Spor, Haberler

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