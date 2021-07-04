A Milli Basketbol Takımı olimpiyat elemelerine veda etti
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A Milli Basketbol Takımı olimpiyat elemelerine veda etti

A Milli Basketbol Takımı olimpiyat elemelerine veda etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A Milli Basketbol Takımı, olimpiyat elemeleri yarı final maçında Yunanistan'a 81-63 mağlup olarak, elemelere veda etmiş oldu.

A Milli Basketbol Takımı, olimpiyat elemeleri yarı final maçında Yunanistan'a 81-63 mağlup olarak, elemelere veda etmiş oldu.

Kanada'da düzenlenen FIBA Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finale yükselen Türkiye, bu turda Yunanistan ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Yunanistan'a 81-63'lük skorla mağlup oldu ve elemelere veda etti. Müsabakada milli basketbolcu Furkan Korkmaz 20 sayı ile takımına katkı sağlarken, Yunanistan'da ise Nick Calathes karşılaşmada 18 sayı attı.

Eleme maçlarında finale kalan Yunanistan, yarın Çekya ile karşı karşıya gelecek. Finalde kazanan takım 2020 Tokyo Olimpiyatlarına gitme hakkı elde edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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