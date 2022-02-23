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A Milli Basketbol Takımı'nda Yunanistan maçı hazırlıkları

AA, Emrah Oktay - Spor
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A Milli Basketbol Takımı'nda Yunanistan maçı hazırlıkları

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü haftasında 25 Şubat Cuma günü deplasmanda Yunanistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü haftasında 25 Şubat Cuma günü deplasmanda Yunanistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Orhun Ene yönetimindeki idman Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Yunanistan maçı hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan ay-yıldızlı ekip, yarın uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gidecek.

AA / Emrah Oktay - Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası, Yunanistan, basketbol, Spor, Haberler

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