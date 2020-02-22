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A Milli Basketbol Takımı'nda Şehmus Hazer aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Basketbol Takımı'nda Şehmus Hazer, İsveç ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

22.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:46
A Milli Basketbol Takımı'nda Şehmus Hazer aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takımı'nda Şehmus Hazer, ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldı.

Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımda Şehmus Hazer'in aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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