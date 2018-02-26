A Milli Basketbol Takımı'nda Letonya Maçı Hazırlıkları - Riga

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki 4. maçında yarın Letonya'ya konuk olacak A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın oynanacağı Riga Arena'da başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir antrenman gerçekleştirirken, idmanın son 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenmanın ilk bölümünde eline darbe alan Göksenin Köksal, çalışmaya devam edemezken, durumunun yarın netlik kazanacağı öğrenildi.

Milli takım, yarın sabah gerçekleştireceği şut çalışmasıyla Letonya müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Sarıca: "Yüksek yüzdeli şutlara ihtiyacımız var"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Letonya maçının önemine dikkati çekerek, galip geleceklerine olan inancını dile getirdi.

İki takım için de zorlu bir müsabaka geçeceğini anlatan Sarıca, şunları söyledi:

"Kaybettikleri Ukrayna maçından sonra sıkıntıları daha büyük oldu. Eğer biz yarın kazanırsak, belki de kaybedilen İsveç maçından çok daha değerli bir galibiyet alacağız. Çünkü Letonya'yı puan cetvelinde altımızda bırakmış olacağız. Mental olarak çok hazır olmamız gerekiyor. Minimum hata ile mücadele etmemiz lazım. Özellikle top kaybı kısmını dengeli yapmamız lazım. Sahadaki o mücadele kısmında, fizik yönü güçlü bir takımla karşılaşacağımızı düşünürsek, geri kalmamamız gerekiyor. Elbette son maçtakinden çok daha iyi bir hücum performansı ortaya koymalıyız. Yüksek yüzdeli şutlara ihtiyacımız var. Yarın kazanacağımızı düşünüyorum."

Letonya müsabakasında bazı oyuncularından faydalanamayacağını söyleyen Sarıca, "Takımda bazı eksikler var ve bu can sıkıcı. Yarın bazı oyuncularımızdan faydalanamayacağız. Tolga Geçim'in kronik bel ağrısı var. Bu nedenle kadroda olmayacak. Metecan Birsen'in dizine aldığı bir darbe vardı ve bugün kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Onu da oynatamayacağız. Küçük de bir talihsizlik oldu. Antrenmanın başında Göksenin Köksal eline bir darbe aldı. Yarın onu oynatabileceğimizi düşünüyoruz. Maalesef çağ dışı kalmış kurallar var ve FIBA bugün saat 17.00 itibarıyla 12 kişilik maç kadrosunu istiyor. Böyle antrenmanda sakatlık olunca da belki de yarın sahaya 11 kişi çıkacağız."diye konuştu.

Öte yandan, A Milli Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu da yaptığı açıklamada, "Letonya maçının hep önemli olduğunu söylüyorduk. İsveç maçı sonrası daha da önem kazandı. Yarın galip gelirsek çok büyük avantaj sağlayacağız. Bunun farkındayız. İsveç maçının son 4 dakikasına kadar iyi oynayamadık. Hatalarımızdan ders çıkarıp, yarınki maçta bunları en aza çekip, ülkemize galibiyetle dönmek istiyoruz. Gruptaki son 2 maçımız evimizde ve öncelikle yarın kazanmamız gerekiyor. Savaşıp, akıllı oynayıp, inşallah buradan galibiyetle ayrılırız." değerlendirmesinde bulundu.