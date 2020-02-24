: A Milli Basketbol Takımı'nda İsveç maçı hazırlıkları

24.02.2020 01:02 | Son Güncelleme: 24.02.2020 01:04

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yarın deplasmanda İsveç'le yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Müsabakanın oynanacağı Ericsson Globen Arena'da başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın son 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Ay-yıldızlı ekip, yarın sabah yapacağı hafif çalışmayla İsveç müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Sarıca: "Mutlaka kazanmamız lazım"

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, yaptığı açıklamada, yarın maçı kazanıp Türkiye'ye döneceklerini belirterek, "Bugün Sırbistan kendi evinde Gürcistan'a yeniliyor. İspanya, Polonya'ya yeniliyor. Geçen Belçika, Litvanya'yı 20 sayı farkla yeniyor. Bu elemelerde, kadroların sıkıntılarından dolayı birtakım sonuçlar çıkabiliyor. Dolayısıyla dünü bırakıp yarına bakmak lazım." dedi.

Hollanda maçına da değinen Sarıca, "Hollanda maçındaki mücadelemiz açıkçası iyiydi. Hücum kısmındaki kalitemiz düşüktü. Yaratıcılığımız eksikti. O yüzden maçta 65 sayıda kaldık ki, doğrusunu söylemek gerekirse son 5 dakika oynayamadık. Eğer son bölümde iyi oynasaydık belki dengeyi sağlayabilirdik." ifadelerini kullandı.

Kalabalık bir seyirci önünde oynayacaklarını kaydeden Sarıca, "İsveç maçında tempoyu kontrol etmemiz lazım ama kolay sayıya da ihtiyacımız var. Geçen Hollanda maçında çok az kolay sayı attık. Hücum kısmını daha akıcı ve daha yüzdeli isabetli atıcıları bulmaz lazım. Çok büyük bir salonda oynayacağız. Kalabalık önünde oynayacağız. Daha önceden deplasmanda oynayan oyuncularımız var. Bu atmosfere alışkın oyuncularımız var. Mutlaka kazanmamız lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

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