A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na gitme şansını sürdürdü

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 5. maçında İsveç'i 88-80 yenen A Milli Erkek Basketbol Takımı turnuvaya katılma şansını sürdürdü.

İstanbul'un ev sahipliğinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, ilk maçta 87-80 mağlup olduğu rakibine 8 sayılık üstünlük sağladı.

Grubundaki ikinci galibiyetini alan milliler, şampiyonaya gitmek için öncelikle Hollanda-Hırvatistan maçının sonucunu bekleyecek. Bu akşam oynanan karşılaşmada Hollanda, Hırvatistan'a üstünlük kurarsa Türkiye, şampiyonaya gitme hakkı elde edecek.

Şampiyonaya gitme hakkını daha önce elde eden Hırvatistan'ın, Hollanda'ya üstünlüğü halinde ise gruptan çıkacak diğer 2 takım 22 Şubat Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalarda belli olacak.

Türkiye, grubun son maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım, Hırvatistan'ı yendiği takdirde şampiyonaya katılabilecek.

Basketbol camiası maçta buluştu

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yöneticiler de izledi.

Karşılaşma Türk basketbolunun birçok ismini bir araya getirdi. Milli takımın eski oyuncularından Mehmet Okur da Türkiye Basketbol Federasyonunun davetlisi olarak İstanbul'a gelerek karşılaşmayı takip etti.

Alperen Şengün'den 24 sayı ve 12 ribaunt

Milli takımın İsveç'e üstünlük sağladığı maçta Alperen Şengün, 24 sayı ve 12 ribauntla önemli katkı sağladı.

Kenardan gelen Buğrahan Tuncer ise 19 sayı üretti.

A Milli Takım, maç boyunca en büyük sıkıntıyı serbest atışlarda yaşadı. 22 kez serbest atış çizgisine gelen milliler, bunların 12'sini sayıya çevirebildi. Milli takımda 14 faul atışı kullanan Alperen, bunların 7'sinden sayı bulabildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan