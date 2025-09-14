A Milli Basketbol Takımı Avrupa İkincisi

Haberler

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finalde Almanya'ya yenilerek tarihinde ikinci kez Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, turnuvayı namağlup tamamladı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya mağlup olan A Milli Erkek Basketbol Takımı tarihinde ikinci kez Avrupa ikincisi oldu.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya ile karşı karşıya geldi. Turnuva boyunca başarılı performans sergileyen ve namağlup finale gelen milliler, çekişmeli geçen müsabakada Almanya'ya 88-83'lük skorla kaybetti.

Turnuva yolu

A Milli Basketbol Takımı; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı A Grubu'nu namağlup lider tamamladı. Milliler, son 16 turunda İsveç, çeyrek finalde Polonya ve yarı finalde de Yunanistan'ı farklı skorla geçerek adını finale yazdırdı.

3. kez bir turnuvayı ikinci olarak tamamladı

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonasıyla tarihinde 3. kez bir turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Ay-yıldızlılar ilk olarak 2001 yılında Türkiye'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. A Milliler, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan maçta Yugoslavya'ya 78-69'luk skorla kaybetti. Kırmızı-beyazlılar, 2010 yılında yine Türkiye'de organize edilen o zamanki adıyla Dünya Basketbol Şampiyonası'nda final oynama başarısı gösterdi. Milliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği ABD'ye 81-64'lük skorla yenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
