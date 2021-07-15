â??Milletimizin her bir ferdi, bu eÅ?i benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktırâ?

15 Temmuz darbe giriÅ?iminin beÅ?inci yıl dönümünde millete seslenen CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, a??15 Temmuz 2016 Cuma günü akÅ?am saatlerinde baÅ?layıp ertesi gün milletimizin ayakları altında çiÄ?nenerek sona eren bu darbe giriÅ?imi, tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıÅ?tır.

15 Temmuz darbe giriÅ?iminin beÅ?inci yıl dönümünde millete seslenen CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, a??15 Temmuz 2016 Cuma günü akÅ?am saatlerinde baÅ?layıp ertesi gün milletimizin ayakları altında çiÄ?nenerek sona eren bu darbe giriÅ?imi, tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıÅ?tır. Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eÅ?i benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktıra? dedi.

CumhurbaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?an, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında, CumhurbaÅ?kanlıÄ?ı Külliyesinden millete sesleniÅ? konuÅ?ması gerçekleÅ?tirdi.

Kamuoyu ile canlı olarak paylaÅ?ılan millete sesleniÅ? konuÅ?masında, CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Å?unları söyledi:

"Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün, devlet ve millet hayatımızın hem en alçak saldırısının, hem de en Å?anlı direniÅ?lerinden birinin beÅ?inci yıl dönümüdür. Sözlerime, o gece 'Bedr'in aslanları kadar Å?anlı' mücadeleleri sırasında bir gül bahçesine girer gibi topraÄ?a düÅ?en 251 Å?ehidimize Allah'tan rahmet dileyerek baÅ?lamak istiyorum.

Her birinin hikayesi ayrı bir destan olan Å?ehitlerimiz, 'gömelim gel seni tarihe' desek sıÄ?mayacak kahramanlıklarıyla, bu millete kefen biçenlere hak ettikleri dersi vermiÅ?lerdir. Peygamberlikten sonraki en Å?erefli makama, Rabbimizin katında en yüksek mertebeye ulaÅ?an Å?ehitlerimize vefa borcumuzu, geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkarak ödemenin gayreti içindeyiz.

"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE YAPILAN İHANETİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

ErkeÄ?i ve kadınıyla, genci ve yaÅ?lısıyla, öÄ?rencisi ve hocasıyla, iÅ?vereni ve iÅ?çisiyle, memuru ve esnafıyla, velhasıl her yaÅ?tan, her meslekten, her kesimden insanıyla… 'Bu hayasızca akına gövdelerini siper ederek', sokakları ve meydanları doldurarak, gördükleri her yerde darbecilerin önlerini keserek, yeri geldiÄ?inde önlerine katıp kovalayarak, anadan, yardan, evlattan, serden geçerek verdikleri mücadele sırasında gazilikle Å?ereflenen kardeÅ?lerimize de en kalbi Å?ükranlarımı sunuyorum.

Hakk'a tapan milletimizin istiklal aÅ?kı, hür yaÅ?amıÅ? bayraÄ?ımızın nazlı dalgalanıÅ?ı, yurdumuzun üzerinde ebediyen inleyecek ezanlarımızın sesi Å?ahidimiz olsun ki; ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacaÄ?ız. Bu alçaklıÄ?ın hesabını yakaladıÄ?ımız, tespit ettiÄ?imiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceÄ?iz. Öteki dünyada da bu İblis yoldaÅ?larının yakasına yapıÅ?acak, ruzi mahÅ?erde peÅ?lerini bırakmayacaÄ?ız.

Aziz milletim, 15 Temmuz 2016 Cuma günü akÅ?am saatlerinde baÅ?layıp ertesi gün milletimizin ayakları altında çiÄ?nenerek sona eren bu darbe giriÅ?imi, tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıÅ?tır. Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eÅ?i benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır.

Ülkemiz, Cumhuriyet tarihi boyunca elbette pek çok darbeye, darbe giriÅ?imine, kalkıÅ?maya, terör saldırısına maruz kalmıÅ?tır. Ama o gece yaÅ?ananlar bize, kendi devletine, kendi halkına, kendi insanına silah doÄ?rultan, masumların kanını döken bu hainlerin nasıl dünyanın en sefil yaratıklarına dönüÅ?ebileceÄ?ini göstermiÅ?tir.

Esasen, milletleri millet yapan unsurlardan biri de, tarihlerindeki bu tür acıyla, canla, kanla yoÄ?rulmuÅ? zaferlerdir. Bin yıllık vatanımızın dikensiz gül bahçesi olmadıÄ?ını, neredeyse her günümüzün mücadeleyle geçirdiÄ?imizi biliyoruz. Dünyanın her ülkesinin ve toplumun gözdesi bir coÄ?rafyayı bin yıldır vatan kılmanın ve vatan olarak tutmanın bedelini ödüyoruz. Yakın çevremizde son bir iki asırdır yaÅ?ananları gördüÄ?ümüzde, bu bedelin karÅ?ılıÄ?ını birliÄ?imizi, beraberliÄ?imizi, kardeÅ?liÄ?imizi, devletimizi, geleceÄ?imizi kurtarmak olarak aldıÄ?ımız bir gerçektir.

"BİZİM BÜYÜK BİR MEDENİYET VE TARİH MİRASINA SAHİP ÇIKTIĞIMIZI ANLAMIYORLAR"

Geride bıraktıÄ?ımız sekiz yılda farklı görünümler altında yaÅ?adıÄ?ımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceÄ?ine iÅ?aret ediyor. PKK'sından DEAŞ'ına ve FETÖ'süne kadar envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yaÄ?malamaktır. Türkiye'ye karÅ?ı, içinde bulunduÄ?umuz her uluslararası platformda sergilenen çifte standart, aynı senaryonun bir diÄ?er boyutudur.

Binlerce, on binlerce kilometre öteden terörle mücadele bahanesiyle gelip; gönül coÄ?rafyamızı kana ve gözyaÅ?ına bulayanlar, milyonlarca insanın geleceklerini karartanlar, Türkiye'yi aynı akıbete ortak edememenin öfkesi içindedir. Kendi güvenlikleri ve konforları için ülkemizi kalkan olarak kullandıklarını sananlar, aslında bizim büyük bir medeniyet ve tarih mirasına sahip çıktıÄ?ımızı anlamıyorlar, anlayamıyorlar. Bölgemizde barıÅ?ı, huzuru, istikrarı, güvenliÄ?i saÄ?lamak için gösterdiÄ?imiz gayretler ve yaptıÄ?ımız fedakarlıklar, esasen büyük ve güçlü Türkiye'nin inÅ?ası yolunda giderek güçlenen uyanıÅ?ın ayak sesleridir.

Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluÅ?turmaya çalıÅ?anlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aÅ?ısı yaptıklarını göremediler. Darbe giriÅ?imleriyle millet iradesini ortadan kaldırmak suretiyle devletimize el koymak isteyenler, binlerce yıllık geleneÄ?in son halkasını daha da perçinlediklerini fark edemediler. Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeÅ?liÄ?imizi pekiÅ?tirdiklerini anlayamadılar.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN İNŞASINA ENGEL OLAMAYACAKLAR"

DoÄ?udan batıya, kuzeyden güneye her istikamette, ülkemizi derin tarihi ve kültürel iliÅ?kilere sahip olduÄ?u coÄ?rafyalardan koparmaya kalkanlar, çok daha saÄ?lam gönül baÄ?ları kurmamıza vesile olduklarının farkına varamadılar. Bizim sadece ve sadece, tüm insanlık adına dile getirdiÄ?imiz hak ve adalet taleplerini kendilerininki gibi siyasi riyakarlık olarak görenler, mazlumların sesi, soluÄ?u, umudu haline gelmemizin sırrını kavrayamadılar. Tıpkı 15 Temmuz gecesi milletimizin, nasıl olup da dünyanın en modern savaÅ? araçlarını çıplak elleriyle durdurduÄ?unu anlayamadıkları gibi, ülkemizin diÄ?er hususlardaki duruÅ?unun sebebini de çözemediler.

Halbuki biz sadece kendimiz için ne istiyorsak, tüm coÄ?rafyamız için, tüm dostlarımız için, tüm insanlık için de aynısını istiyoruz. Bunu, baÅ?ka niyetlerimizi gizlemek için deÄ?il, samimiyetle yaptıÄ?ımız için de gittiÄ?imiz her yerde hüsnü kabul görüyor, el üstünde tutuluyoruz. Dün Suriye'de bunu yaptık, Libya'da bunu yaptık, KarabaÄ?'da bunu yaptık. Yarın da inÅ?allah Afganistan'da ve baÅ?ka yerlerde aynı ihlaslı ve hakkaniyetli duruÅ?la kardeÅ?lerimizin yanında olacaÄ?ız.

15 Temmuz sadece ülkemizde kendi istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmanın deÄ?il, aynı zamanda iÅ?te bu büyük vizyonun da sembolüdür. Tabii her husus gibi bu gerçek de, görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar, konuÅ?mak isteyen diller, kavramak isteyen zihinler, sevinçle çarpmak isteyen kalpler, umutla dolmak isteyen gönüller için geçerlidir.

Hamdolsun milletimiz bizi anlıyor, bize istikamet gösteriyor, bizimle birlikte yürüyor. İÅ?te bunun için ülkemizi esir almaya çalıÅ?an müstevlilere bir asır önce olduÄ?u gibi 'Türkiye geçilmez' diyoruz. İÅ?te bunun için milletimize karÅ?ı sinsi niyetler besleyen muhterislere 'baÅ?aramayacaksınız' diyoruz. Dün baÅ?aramadılar, bugün baÅ?aramadılar, yarın da inÅ?allah baÅ?aramayacak, büyük ve güçlü Türkiye'nin inÅ?asına engel olamayacaklar.

"BİZİM YOLDAŞIMIZ MİLLETİMİZDİR"

Varsın kim kiminle yürürse yürüsün. Bizim yoldaÅ?ımız milletimizdir. Bizim yoldaÅ?ımız, Malazgirt'ten İstanbul'un Fethi'ne, Çanakkale'den İstiklal Harbi'ne, Kıbrıs çıkarmasından 15 Temmuz'a tüm Å?ehitlerimizdir. Bizim yoldaÅ?ımız, her biri dünyaya bedel mücadele azmiyle dolu gazilerimizdir. Bizim yoldaÅ?ımız, aksakallı dedelerimizin, beyaz tülbentli ninelerimizin gözyaÅ?ları içinde ettikleri dualarıdır. Bizim yoldaÅ?ımız, dünyanın dört bir yanında kalbini ve gözlerini bize dikmiÅ? mazlumların umutlarıdır. Bizim yoldaÅ?ımız, kendileri ve ülkeleri için kalpleri kıpır kıpır heyecan dolu, proje dolu, istikametlerini 2053'e çevirmiÅ? gençlerimizdir, çocuklarımızdır. Gerisi laf-ı güzaftır.

Hani ArÅ?imet, 'bana bir kaldıraç verin dünyayı yerinden oynatayım' diyor ya. Biz de diyoruz ki, iÅ?te bu büyük milletle dünyayı da yerinden oynatırız, cihana da hükmederiz, evrene de sesimizi duyururuz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Rabbim bizleri bir daha 15 Temmuz gibi ihanetlerle imtihan etmesin diyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin diyoruz. Rabbim her iÅ?imizi kolay kılsın, her gayretimizi hedefine ulaÅ?tırsın diyoruz.

Bu düÅ?üncelerle sözlerime son verirken salı günü vasıl olacaÄ?ımız Kurban Bayramınızı Å?imdiden tebrik ediyorum. Rabbimden, bu mübarek günler hürmetine milletimizi, Müslümanları ve tüm insanlıÄ?ı felaha kavuÅ?turmasını diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın saÄ?lıcakla. "

Kaynak: Habermetre