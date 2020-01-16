: A La Şerife 2. Bölüm 1. Fragmanı

16.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:46

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Şerife Aksoy bu programda, evinde 12 ay üretim yaptığı, ürünleri mevsime ve iklime göre adapte etmeye basladığı hayatını paylaşıyor. "Mevsimsel Düşün, Yerel Beslen" mottosunu benimseyerek ve "Sıfır Atık" kavramını hayatının merkezine yerleştirdi. Ürettiği her şeyi değerlendirmeye,evine dışarıdan neredeyse hiçbir şey sokmamaya başladı. Şef olarak başladığı yolculuğa permakültür tasarımcısı olarak devam ediyor. Birlikte tek üründen ne kadar renkli sofralar kuracağını ve aslında mutfakta hiçbir şeyin çöp olmadığını gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız!

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