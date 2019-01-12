A Kalite Hizmetin Adresi: Arslan Elektrik

Arslan Elektrik, 1996 yılında faaliyetlerine başlayıp günümüze kadar gelerek müşterilerinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara yönelik en etkin çözüm ortağı olarak hizmet veren bir firmadır.

Elektrik mühendislik, projelendirme ve uygulama konusunda uzman ve dünya kalitesinde hizmet sunar. Bugüne değin yurt dışından uzman kişilerden ve kuruluşlardan alınan bir hizmet olan elektrik taahhüt dünya kalitesinde ancak yerel koşullara uygun olarak ülkemiz içinde sağlanmaktadır.

Bunun için ileri teknolojinin kullanımı sürekli bilgi sahibi olmak yeniliklere yakın ve açık olmak ülke koşullarının ve sorunlarını izleyerek uygulamalar geliştirmek özellikle önemsediğimiz özelliklerimizdir.

İlkelerimiz

Hizmet alanımızda teknik ustalık kalite ve estetik öncelikli bir üretim ve çalışma anlayışına sahip olarak sürekli gelişmeci bir çalışma ve hizmet sunma anlayışı benimsemiş bulunmaktayız.

Bu kapsamda amacımız daha çok iş yapmak olmayıp, yapılan işlerin daha yetkin, doğru gereksinimlere ve amaca uygun, estetik olarak güzel, işletmesi ve bakımı kolay, yapılan yatırımı işleve dönüştüren bir biçimde gerçekleştirilmesi asıl amacımızdır.

Şirketimiz dürüstlük, tarafsızlık, bilği temelli çözüm ülke ve işveren çıkarlarına sadakat çalışanlarına saygılı iş ilkelerinin yanı sıra yerli TÜRK MMMB ve yabancı FIDIC meslek ahlak kurallarına tümüyle sadık olup bu ilkelere tümüyle bağlı bir anlayış çerçevesinde çalışmaktadır.