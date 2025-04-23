A HABER CANLI YAYIN İZLE 2025 BUGÜN: 23 Nisan Çarşamba A Haber yayın akışı ve canlı yayın izleme linki!

23 Nisan 2025 Çarşamba günü A Haber'in günlük yayın akışı ve canlı yayın ekranına dair bilgiler, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Güncel gelişmeleri anbean izlemek isteyen vatandaşlar, "A Haber canlı yayın nereden izlenir?", "A Haber'in güncel frekans ayarları nedir?", "A Haber online canlı yayın linki var mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. 23 Nisan özel yayınları, Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika haberleri ve A Haber'in yayın akışına dair tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor. İşte A Haber'in bugünkü yayın planı ve canlı yayın seçenekleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

A HABER 2025 GÜNCELLENEN FREKANS BİLGİLERİ NEDİR?

2025 yılında A Haber kanalını uydu ve dijital platformlar üzerinden izlemek isteyen izleyiciler, "A Haber güncel frekans bilgileri nedir?" sorusuna yanıt arıyor. Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan A Haber, hem HD hem de SD çözünürlükle izlenebiliyor. Kanal, aynı zamanda çeşitli dijital yayın platformlarında da farklı kanal numaralarıyla yer alıyor.

Türksat 4A A Haber Frekans Bilgileri (2025)

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal – H)

Sembol Oranı: 27500 Ksymb

FEC: 5/6

Yayın Türü: HD – SD (Şifresiz Yayın)

A HABER CANLI YAYIN İZLE

A HABER HANGİ PLATFORMLARDA YAYINLANIYOR?

Digiturk: Kanal 32 (HD), Kanal 832 (SD)

D-Smart: Kanal 35

Tivibu: Kanal 35 (HD), Kanal 313 (SD)

Kablo TV: Kanal 56 (HD), Kanal 919 (SD)

Turkcell TV+: Kanal 52

A HABER AVRUPA UYDU YAYIN BİLGİLERİ

A HABER AVRUPA UYDU YAYIN BİLGİLERİ:

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da A Haber'i Türksat üzerinden izleyebilmektedir.

Frekans: 11883 MHz

Polarizasyon: Dikey (Vertical – V)

Sembol Oranı: 4800

FEC: 5/6

Yayın Türü: SD

Otomatik Kanal Güncellemesi İçin TKGS:

Eğer uydu alıcınız TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) destekliyorsa, A Haber frekans bilgileri cihazınız tarafından otomatik olarak güncellenebilir. TKGS desteklemeyen cihazlarda yukarıdaki bilgiler manuel olarak girilmelidir.