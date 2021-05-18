A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri aday kadrosu açıklandı
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A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri aday kadrosu açıklandı

A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri aday kadrosu açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 29 kişilik aday kadrosu belli oldu.

A Erkek Milli Takım aday kadrosu, 26 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına başlayacak. Milliler, Olimpiyat Elemeleri öncesinde Türkiye'de iki hazırlık maçı yapacak. 17 Haziran Perşembe günü Venezuela ile mücadele edecek milli takım, 19 Haziran Cumartesi günü ise Rusya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımların oyuncuları ve NBA'de forma giyen oyuncular ise daha sonra kadroya dahil olacak. 

Kadroda yer alan isimler şu şekilde;

Ege Arar (Aliağa Petkim Spor), Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Tolga Geçim, Shane Larkin (Anadolu Efes), Erkan Yılmaz Bahçeşehir Koleji), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Alperen Şengün, Sadık Emir Kabaca (Beşiktaş JK Icrypex), Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Ömer Can İlyasoğlu (Frutti Extra Bursaspor), Hüseyin Göksenin Köksal, Ayberk Olmaz, Yiğit Arslan (Galatasaray), Akif Egemen Güven (HDI Sigorta Afyon Belediyesi), Metecan Birsen, Onuralp Bitim (Pınar Karşıyaka), Muhsin Yaşar, Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Samet Geyik (Türk Telekom), Cedi Osman Cleveland Cavaliers), Ömer Faruk Yurtseven (Miami Heat), Kartal Özmızrak (Obradoiro CAB), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Ersan İlyasova (Utah Jazz)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın Olimpiyat Elemeleri aday kadrosu açıklandı - Haberler Spor
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