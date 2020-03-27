A'dan Z'ye Koronavirüs
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› A'dan Z'ye Koronavirüs - Haberler
Koronavirüs, Güncel

A'dan Z'ye Koronavirüs

Anadolu Sağlık Merkezi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Melda Özdamar, Koronavirüs ile ilgili A'dan Z'ye tüm konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

27.03.2020 10:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:02
A'dan Z'ye Koronavirüs

Koronavirüs'ten korunma yollarından hastalığın bulaşıcılığına, Koronavirüs testinden dezenfektan ve kolonyalara, tuzlu su ile gargaradan maske ve eldiven kullanımına kadar salgınla ilgili pek çok konu son günlerde haberleri ve sosyal medyayı meşgul ediyor.

Koronavirüs testi nedir?

Yeni Koronavirüs için virüsün «RNA» dediğimiz yapısına moleküler yöntemlerle bakabildiğimiz testler var. Yeni Koronavirüs testi, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve sayısı aratarak devam eden belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır. Testin sonuçlanması zaman aldığından testi yaptıran kişinin izolasyon kurallarına uyarak test sonuçlarını beklemesi gerekiyor. Yani test edip, duruma göre tedavi, takip ama en önemlisi izolasyon yapmak lazım.

Test nasıl yapılıyor?

Testi yapan kişiler, çok özel şartlarda, özel kişisel koruyucu ekipman giyerek, sıkı önlemler altında yapması gerekiyor. Burundan ve/veya genizden sürüntü çubuklarıyla alınan örnekler, kapalı ortamlarda, çok dikkatli bir şekilde taşınıp laboratuvarda test ediliyor.

Test sonucu ne zaman çıkıyor?

Test, ilgili hekim karar verdiği andan itibaren 7/24 çalışan referans merkezlerine gönderilir, en erken 36 saatte sonuçlanıyor.

Bu test kesin tanıyı koyuyor mu?

Bahsettiğimiz gibi çok fazla bileşen var laboratuvar aşamalarında. Testlerle ilgili halkımız tarafından hiçbir güvensizlik olmasın, kanıta dayalıdır ve test sayısı arttırılarak devam edecektir.

Testi nerelerde yaptırabiliyoruz?

Ateş, öksürük gibi belirtiler olduğunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.

Bu testin yapılması için hangi belirtilerin olması lazım?

Kişinin eğer şikâyeti varsa, belli bir yaş üzerindeyse veya bilinen bir koronavirus hastası ile teması var ise hastaneye başvurması gerekiyor.

Koronavirüs'ten şüphe edenler ne yapmalı?

14 gün evde kalmayı ve 14 kuralı unutmamak gerekiyor bu süreçte. Öksüren veya ateşi olan birisiyle temasınız olduysa veya sizde ateş, öksürük, kırgınlık, nefes almada sıkıntı oluyorsa bir sağlık kuruluşuna gidilmeli. Bütün eşyalarını ayırarak evde, odalarında oturmalılar, ev hapsine dönüştürmeliler. Bu bulaşma zincirini engellememiz gerekiyor. Hele ki çevrenizde akciğer hastalığı olan, astım, kalp hastalığı, şeker hastalığı veya altta yatan başka hastalıklara sahip olan erişkin ya da çocuk varsa. Biz iyi olsak da onlarla temasımızla bu hastalığı ağır geçirmelerine yol açabiliriz.

Bu süreçte insanlarla ne kadar mesafede olmamız gerekiyor?

Bu yüzden toplu taşımalar, sosyal aktiviteler, düğünler, spor müsabakaları gibi birçok etkinlik iptal edildi. Çok yakın mesafede kısa süre bile bulunmamanız, el temasları, tokalaşma, sarılma gibi durumları engellemeniz gerekiyor.

Aileler evde karantinaya nasıl dikkat etmelidir?

Eşyalarının hepsi, temas edilen her şeyi ayırmamız gerekiyor. Evin içerisinde çocuklarımıza, eşimize bu durumu anlatarak önlemlerimizi almamız gerekiyor.

Karantina veya izolasyona alınan evde herkes ayrı ayrı odalarda mı kalmalı?

İzolasyona alınması gereken kişinin odadan dışarı çıktığında ya da aile içi temaslarında tıbbi maske takması gerekiyor. Kirlendiğini düşündüğü andan itibaren o maskeyi atıp yenisini takması gerekiyor.

Eller nasıl yıkanmalı?

Özellikle çocuklara el yıkama alışkanlığı kazandırmak önemli. El yıkamadaki önemli ayrıntı süresidir.

Eldiven Koronavirüs'ten korur mu?

Eldiven takmadan önce veya taktıktan sonra da ellerimizi yıkamamız gerekiyor. Sağlık merkezleri dışında, ev ve iş yeri gibi günlük kullanımda su ve sabun ile yıkamaya tercih edilmemeli.

Ancak elinize kolonyayı döktükten sonra elimizin her yerini ovuşturup kurutmalıyız.

El dezenfektanları Koronavirüs'ten korur mu?

Evet, kolonyada olduğu gibi el dezenfektanları da elimizin her yüzeyini ovuşturup kuruttuğumuzda korur.

Grip aşısı Koronavirüs'ten korur mu?

Grip aşısının mevsim başında yapılması gerekiyor. Bu aşı gripten korur ancak Koronavirüs'ten korumuyor. Koronavirüs aşısı geliştirildiğinde özellikle risk grubundaki insanların bu aşıyı yaptırmaları çok önemli olacaktır. Yaz mevsiminde Koronavirüs'ün azalacağı söyleniyor. Tahminler azalacağı yönünde ancak henüz bunu net bilmiyoruz.

Öncelikle kalabalık toplantı ortamlarının ve büyük konferansların iptal edilmiş olması gerekiyor. Eller ile ağız ve yüze dokunulmaması gerekiyor. En önemlisi de şüpheli biri ile temas varsa veya bir seyahat sonrası ya da bu enfeksiyonu geçirdiğini bildiğimiz birinin yakınlarıyla temas edildiyse başkalarına bulaştırmamak için kendimizi ev izolasyonuna almamız gerekiyor.

Bu dönem tokalaşmayı kesinlikle bırakmak gerekiyor. Tüm kurumlar ateşi olan ve öksüren kişilerin işe gelmemeleri konusunda uyarıları zaten yapıyor. El dezenfektanlarının ilgili yerlere yerleştirilmesi de önemli. Tuvalet ve yemekhanelerde temasın çok olacağı bölümlere dikkat edilerek düzenlenmesi gerekiyor. Gerekli durumlarda eldiven ve tıbbi maske kullanılmalı.

Koronavirüs'ün gripten farkı ne?

Gripte kırgınlık, burun akıntısı gibi bulgular erken başlıyor ve biz hastalığı erken anlayabiliyoruz. Koronavirüs'te ise belirtiler ani başlayan ateş ve kuru öksürük şeklinde ve kötüleşme olacaksa da aniden ağırlaşıyor hastalar. Bulaş hızını azaltarak, salgını yaymaya çalışmak ve sağlık hizmetinin devamlılığını sağlayabilmek tüm çabamız.

Kaynak: Bültenler

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Diyanet açıkladı: Hac ödemeleri ertelendi Haberler
Diyanet açıkladı: Hac ödemeleri ertelendi
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar Haberler
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti Haberler
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği Haberler
Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Siz siz olun berberinizi eve getirmeyin! Cezası çok büyük Haberler
Siz siz olun berberinizi eve getirmeyin! Cezası çok büyük
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? Haberler
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı
Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Son dakika: Yurt dışından gelen 130 kişi Bolu'daki yurda yerleştirildi
Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
İsviçre koronavirüste 10 bin vakanın üzerine çıkan 9'uncu ülke oldu
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans krizinden daha kötü
Telekonferansla basın toplantısı düzenleyen Almanya Başbakanı Merkel: Koronavirüs, 2008 banka ve finans...
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
ABD'de koronavirüs araştırması: Her gün 2 bin 300 insan hayatını kaybedebilir
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
Bakanlık, yaşlı vatandaşların koronavirüsten korunması için 19 maddelik öneri listesi paylaştı
ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı
ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe...
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
Sıtma ilacı ile koronavirüsü yenen Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
ABD, koronavirüs vakalarında Çin'i geride bırakarak salgının yeni merkez üssü oldu
Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı
Eski CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi
Fransa sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin koronavirüse karşı kullanımına izin verdi
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız
İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı mesajı: Radikal kararlar almalıyız
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Polis, bağırıp üzerine yürüdüğü yaşlı adamdan özür diledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Mustafa Destici Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Idris Elba Muhterem Nur Serdar Ortaç
Spor Ersun Yanal Nihat Özdemir Hikmet Karaman Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İran Mart Milli Kadın
Şu an buradasınız: A'dan Z'ye Koronavirüs - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 10:54:57. #1.15#
title