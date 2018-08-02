A'dan Z'ye İmar Barışı

İmar Barışı'nın ne olduğunu, kapsamını ve tüm ayrıntılarını merak edenler için işte 10 adımda İmar Barışı…

Türkiye genelinde başlatılan İmar Barışı, son günlerin en çok merak edilen konuları arasında ön sıralardaki yerini koruyor. Vatandaşların akıllarındaki pek çok soru, yanıtlanmayı bekliyor. "Emlak. Bilgi. Güven." sloganıyla yola çıkan gayrimenkul bilgi ve pazarlama platformu Zingat.com, İmar Barışı düzenlemesiyle ilgili merak edilen tüm ayrıntıları sıraladı.

İŞTE İMAR BARIŞI İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

İmar Barışı; imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşların devletle ihtilaflı durumunu ortadan kaldırmak, imara, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak üzere hayata geçirildi.

31 Aralık 2017 tarihinden önce ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılmış kırsal ve kentsel alanlardaki tüm yapılar İmar Barışı kapsamında yer alıyor.

İmar Barışı kapsamı dışında bulunan bölgeler ise şöyle: Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi, İstanbul Tarihi Yarımada, Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alanda belirlenen yerler, üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde, kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığı tarafından aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş, Hazine'ye ait taşınmazlar üzerindeki yapılar.

İmar Barışı ile yapı kayıt belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son bulacak. Ancak depremsellik (deprem oluşturma potansiyeli) açısından yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri malikleri alacak.

Bu düzenleme sayesinde İmar Kanunu'na göre alınmış yıkım kararlarıyla tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecek ve yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebilecek.

Yapı kayıt belgesiyle su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabiliyor. İmar Kanunu kapsamında alınmış yıkım kararlarıyla tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal ediliyor, kullanım maksadı değişiklikleri de dâhil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis ediliyor, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın veriliyor.

Yapı kayıt belgesi almak için son başvuru tarihi 31 Ekim 2018.

Yapı kayıt belgesi bedelinin son ödeme tarihi 31 Aralık 2018.

Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden yapılıyor ve başvurular e-devlet sistemi üzerinden takip edilebiliyor.

Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamıyor. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanıyor.

"İmar Barışı Türkiye için ekonomik anlamda önemli bir çıkış noktası"

İmar Barışı sürecinin uzun zamana yayılarak planlanması gerektiğini vurgulayan Zingat.com Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Kayhan, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye için ekonomik anlamda son derece önemli bir çıkış noktası. Vatandaşlar çok uzun yıllardır başlarını yastığa koyduklarında 'Acaba evim yıkılacak mı?' diye kaygıyla düşünüyor. İmar Barışı bu soruna çözüm getiriyor. Bu kaygıların ortadan kalkmasının sosyal ve psikolojik etkileri de son derece olumlu olacak. Öte yandan, inşaat tüm dünyada ekonomiyi yönlendiren önemli bir sektör. İmar Barışı sayesinde mülkleştirme tanınacak. Bu şu anlama geliyor: Elektrik İdaresi'nin tanıdığı ancak bankaların tanımadığı konutlardan bahsediyoruz. Bu konutları mülkleştirdiğiniz zaman yani imar affı geldiği andan itibaren bankalar da konutunuzu tanıyor ve konutunuzun değeri zaten yüzde 100 artıyor."