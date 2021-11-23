â??Bölgesinin ve dünyanın siyasette sözü dinlenen, ekonomisi güçlü, sosyal ve kültürel etki alanı geniÅ? Türkiyeâ??sine hiç olmadıÄ?ımız kadar...

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Ak Parti GeniÅ?letilmiÅ? İl BaÅ?kanları Toplantısıa??nda yaptıÄ?ı konuÅ?mada, a??Bölgesinin ve dünyanın siyasette sözü dinlenen, üretimiyle, ihracatıyla, istihdamıyla ekonomisi güçlü, sosyal ve kültürel etki alanı geniÅ? Türkiyea??sine, iki asırdır hiç olmadıÄ?ımız kadar yakınıza? dedi.

CumhurbaÅ?kanı ve AK Parti Genel BaÅ?kanı Recep Tayyip ErdoÄ?an, AK Parti GeniÅ?letilmiÅ? İl BaÅ?kanları Toplantısı'na katılarak bir konuÅ?ma gerçekleÅ?tirdi.

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an parti genel merkezindeki konuÅ?masında, partinin 20 yıllık geçmiÅ?indeki 150. GeniÅ?letilmiÅ? İl BaÅ?kanları Toplantısı'nı icra ettiklerini belirtti.

Dünyada ve Türkiye'de 20 yılda il baÅ?kanlarını bu Å?ekilde 150 defa bir araya getiren, istiÅ?are mekanizmasını böylesine düzenli ve etkili iÅ?leten bir baÅ?ka partinin olduÄ?unu sanmadıÄ?ını ifade eden CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, tıpkı Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantıları gibi il baÅ?kanları, kadın ve gençlik kolları baÅ?kanları, belediye ve il genel meclis baÅ?kanlarıyla yaptıkları geniÅ?letilmiÅ? istiÅ?are toplantılarının, partinin adeta mutfak çalıÅ?maları olduÄ?unu söyledi.

Siyasetin istikametinin, hükümet çalıÅ?malarının ana fikirlerinin, illerin meselelerinin iÅ?te bu toplantılardaki görüÅ?melerde, deÄ?erlendirmelerde, fikir alıÅ?veriÅ?lerinde ortaya çıktıÄ?ını, Å?ekillendiÄ?ini, geliÅ?tiÄ?ini dile getiren CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, "Bu platformlar, milletin sesinin, nefesinin, beklenti ve dertlerinin en üst düzeyde yankılandıÄ?ı, duyurulduÄ?u yerlerdir. AK Parti'nin 20 yıldır seçimlerden hep birinci çıkmasının sırrı iÅ?te buradadır" diye konuÅ?tu.

"MİLLETİMİZİN DEMOKRASİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ÖZLEMİNE CEVAP VERMENİN, KALKINMA ALT YAPIMIZIN EKSİKLERİNİ TAMAMLAMANIN GAYRETİ İÇİNE GİRDİK"

Partiyi 2001 yılı aÄ?ustos ayında kurduktan yaklaÅ?ık 15 ay sonra 3 Kasım 2002 Seçimlerinde ilk defa milletin huzuruna çıktıklarını hatırlatan CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, sözlerini Å?öyle sürdürdü: "Bu ilk seçimimizdeki kampanya sloganımızı 'Yakın ıÅ?ıkları Türkiye aydınlansın, tek baÅ?ına iÅ? baÅ?ına' olarak belirlemiÅ?tik. Hamdolsun milletimiz çaÄ?rımıza cevap verdi, yüzde 34, 3 oyla bizi tek baÅ?ımıza iktidara getirdi. Ülkenin yönetimini devraldıktan sonra bir yandan milletimizin demokrasi hak ve özgürlükler özlemine cevap vermenin, diÄ?er yandan kalkınma alt yapımızın eksiklerini tamamlamanın gayreti içine girdik. YaklaÅ?ık bir buçuk yıl sonra yapılan 28 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde 'Ak eller, Ak iller, yerel kalkınma baÅ?lıyor' sloganıyla belediyelerin önemli bir kısmını kazanarak aynı hamleyi yerele de yaydık. Bu seçimlerde oy oranımızı yüzde 42'ye çıkardık. "

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, iktidarlarının ilk döneminde vesayetin önlerine çıkardıÄ?ı engelleri aÅ?mak için sabırlı ve kararlı bir mücadele yürüttüklerini vurguladı.

Karanlık cinayetlerden cumhuriyet mitinglerine, gece yarısı bildirilerinden Meclis kürsüsünden yapılan tehditlere kadar nice engelle ve kumpasla boÄ?uÅ?tuklarını anımsatan CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Å?unları kaydetti: "Anayasayı, kanunları, teamülleri hiçe sayarak Meclis'te cumhurbaÅ?kanı seçmemizin bile önüne geçmek istediler. Biz de çareyi yeniden milletimize gitmekte bulduk. 22 Temmuz 2007 milletvekili seçimlerini hatırlayın. 'Durmak yok yola devam' diyerek, yüzde 47 oy oranıyla kazandık. Vesayetin sandıkta uÄ?radıÄ?ı aÄ?ır yenilginin ardından hem cumhurbaÅ?kanını seçtik hem ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımında güç tazeledik. Bu seçimin hemen ardından yapılan ve cumhurbaÅ?kanının halk tarafından seçilmesi dahil pek çok demokratik düzenlemeyi içeren Anayasa deÄ?iÅ?ikliÄ?i halk oylamasında da milletimizin yüzde 69'luk desteÄ?ine mazhar olduk. Ardından 29 Mart 2009 Mahalli Seçimlerinde 'her Å?ey Türkiye için, iÅ?imiz hizmet, gücümüz millet' Å?iarıyla yüzde 38, 4'lük oy oranına ulaÅ?arak, belediyelerdeki hizmet ruhsatımızı yeniledik. "

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, partiye yönelik kapatma davasının ardından baÅ?layan sürecin, ülkeyi 12 Eylül 2010 tarihinde özellikle yargının yapısında ve iÅ?leyiÅ?inde kapsamlı deÄ?iÅ?iklikler yapan bir halk oylamasına daha götürdüÄ?ünü belirtti.

"VATANIMIZI İŞGAL ETME GİRİŞİMLERİNE KARŞI MİLLETİMİZLE BİRLİKTE ADETA İKİNCİ BİR MİLLİ MÜCADELE YÜRÜTTÜK"

Teklif ettikleri anayasa deÄ?iÅ?ikliÄ?inin, bu halk oylamasında yüzde 58'lik bir destekle millet tarafından kabul edildiÄ?ini anlatan CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Å?u deÄ?erlendirmelerde bulundu: "Türkiye, 2011 yılına geldiÄ?inde artık demokrasi ve kalkınma yolunda yeni bir sıçramanın eÅ?iÄ?ine gelmiÅ?ti. Bu seçimlerde milletimizin huzuruna 'Türkiye hazır, hedef 2023' diyerek çıktık ve yüzde 49, 8'lik bir oy oranına ulaÅ?tık. 2023 hedeflerimizi ilan ettiÄ?imiz ve IMF'ye olan borcumuzun son taksitini ödediÄ?imiz 2013 Mayısının hemen ardından ülkemizde ardı ardına baÅ?layan ve bugüne kadar da kesintisiz süren bir dizi hadiseye Å?ahit olduk. Evet, Gezi olayları ile ilk iÅ?aret fiÅ?eÄ?i atılan siyasi ve sosyal istikrarsızlık çıkarma, darbe giriÅ?imleriyle demokrasimizi yıkma, terör olayları ve sınırlarımızı tacizle vatanımızı iÅ?gal etme giriÅ?imlerine karÅ?ı milletimizle birlikte adeta ikinci bir milli mücadele yürüttük. Böyle bir iklimde girdiÄ?imiz 2014 Mahalli İdareler Seçimlerini 'Millet eÄ?ilmez Türkiye yenilmez' haykırıÅ?ıyla yüzde 43'lük bir oy oranı elde ederek tamamladık. Aynı yılın aÄ?ustos ayında gerçekleÅ?tirilen ve ülkemizde ilk defa doÄ?rudan halkın oyuyla yapılan cumhurbaÅ?kanlıÄ?ı seçimini ' Milli irade milli güç' diyerek kazandık. "

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, FETÖ'nün demokrasiyi yıkmaya, seçilmiÅ? yönetimi kumpasla devirmeye yönelik 17-25 Aralık emniyet-yargı darbe giriÅ?iminden PKK'nın çukur eylemlerine kadar nice saldırıyla boÄ?uÅ?tukları 2015 yılında ardı ardına iki seçim yaÅ?adıklarını anımsattı.

CumhurbaÅ?kanlıÄ?ına seçilerek AK Parti Genel BaÅ?kanlıÄ?ı'ndan ayrılmasının ardından yapılan Haziran 2015 Seçimlerine 'Onlar konuÅ?ur, AK Parti yapar' diyerek girdiklerini hatırlatan CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Å?unları paylaÅ?tı: "Bu seçimlerde yüzde 41 düzeyinde bir oyla birinci parti olmamıza raÄ?men ilk defa Meclis'te tek baÅ?ımıza hükümet kuracak çoÄ?unluÄ?a maalesef ulaÅ?amadık. MHP'nin kararlı duruÅ?u ve muhalefetin çoÄ?unluk oluÅ?turacak bir koalisyon kuramaması sebebiyle CumhurbaÅ?kanı olarak anayasanın bize verdiÄ?i yetkiyi kullanarak seçimleri tekrarladık. Kasım 2015'te yapılan seçimlerde bir kez daha 'Tek baÅ?ına, iÅ? baÅ?ına' diyerek yüzde 49, 5'lik bir oy oranına ulaÅ?mak suretiyle ülkemizi bu badireden çıkardık ve hükümeti kurduk. "

Türkiye'nin yakın dönemde yaÅ?adıÄ?ı en alçak saldırı olan 15 Temmuz darbe giriÅ?iminin ardından Cumhur İttifakı'nın temellerinin atıldıÄ?ı 2017 Anayasa DeÄ?iÅ?ikliÄ?i Halk Oylaması'nın gerçekleÅ?tirildiÄ?ini hatırlatan CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, yüzde 51, 4'lük "evet" oyu ile sonuçlanan bu halk oylamasıyla tarihte ilk defa milli irade eliyle ve doÄ?rudan milletin tercihiyle yönetim sisteminin deÄ?iÅ?tiÄ?ini söyledi.

Böylece milletin demokrasiye yönelik darbe giriÅ?imine cevabını, yönetim deÄ?iÅ?ikliÄ?iyle, demokrasinin çıtasını en üst seviyeye çıkartarak verdiÄ?ini belirten CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, CumhurbaÅ?kanlıÄ?ı Hükümet Sistemi'nin ilk seçiminin 24 Haziran 2018'de yapıldıÄ?ını anımsattı.

"Vakit Türkiye vakti" sloganıyla milletin huzuruna çıktıkları bu seçimden, CumhurbaÅ?kanlıÄ?ında yüzde 52, 6 oy oranına ulaÅ?tıklarını dile getiren CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Meclis'te ise AK Parti olarak, yüzde 42, 6, Cumhur İttifakı olarak yüzde 53, 7 düzeyinde bir oranı elde ettiklerini aktardı.

Son olarak, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine "Memleket iÅ?i gönül iÅ?i" sloganıyla girerek yüzde 44, 3 seviyesinde bir oy aldıklarını ifade eden CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, bu seçimde de Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 52 düzeyine ulaÅ?tıÄ?ını ve milletin gönlündeki yeri teyit ettiklerini kaydetti.

"YENİ YÖNETİM SİSTEMİNİN BİR PARÇASI OLAN İTTİFAKLARDA DA YÜZDE 50'NİN ALTINA HİÇ DÜŞMEDİK"

CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, AK Parti'nin kuruluÅ?undan bu yana girdikleri her seçimden istisnasız birinci çıktıklarına iÅ?aret ederek, "Yeni yönetim sisteminin bir parçası olan ittifaklarda da yüzde 50'nin altına hiç düÅ?medik. Şu anda ana muhalefet, muhalefet niye bu kadar yırtınıyor? Niye bu kadar çılgına dönüyor? Çünkü gelecekleri yerin ne olduÄ?unu çok iyi biliyorlar. Onun için de AK Parti ve MHP'nin saÄ?ladıkları baÅ?arının önüne geçemeyeceklerini çok iyi biliyorlar" sözlerini sarf etti.

AK Parti'nin bu baÅ?arısıyla dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre, bu kadar yüksek oy seviyesini ve iktidarını koruyabilmiÅ? istisnai örneklerin en baÅ?ında geldiÄ?inin altını çizen CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, sözlerini Å?öyle sürdürdü: "İnÅ?allah 2023 Haziran Seçimlerinde hem cumhurbaÅ?kanlıÄ?ını yeniden kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Meclis'te çoÄ?unluÄ?u elde ederek, bu rekoru çok daha ileriye taÅ?ıyacaÄ?ız. Biz, bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiÄ?imizde mevcut takvime göre seçim yılı 2024'tü. Fakat ilginçtir hala 'erken seçim, erken seçim'. Olmayacak erken seçim, Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında deÄ?iller. Geçti o, onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak, bunlar ilkel kabilelerin iÅ?idir. Biz, modern bir yapının, modern bir dünyanın Å?u anda uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz ve Cumhur İttifakı'yız. YaÅ?anan geliÅ?meler seçimleri 2023'e, yani tam da 2023 hedeflerimizle kesiÅ?en yıla denk getirdi. Türkiye ve bizim için elbette her seçim önemlidir, her seçim hayatidir. "

Dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiÄ?i bu kritik sürecin, 2023 Seçimlerini çok daha önemli hale getirdiÄ?ini vurgulayan CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, "Bu seçimleri kazanarak, ülkemizi 2002 Kasım'ından beri kurduÄ?umuz eser ve hizmet altyapısı üzerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inÅ?asında yeni bir safhaya çıkarmıÅ? olacaÄ?ız" deÄ?erlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE KENDİ DURUŞUNU KORUMAKTA ISRAR ETTİKÇE, KURULAN TUZAKLARIN ÇAPI VE YOL AÇTIĞI SONUÇLAR DA ARTIYOR"

Gelecek seçim sonuçlarının, vesayetle, ihtiraslı çıkar odaklarıyla, terör örgütleriyle, darbecilerle mücadelenin ötesine geçen, bölgenin ve dünyanın geleceÄ?ini Å?ekillendirecek öneme sahip olduÄ?una iÅ?aret eden CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, salgının tetiklediÄ?i küresel siyasi ve ekonomik sistemdeki deÄ?iÅ?imin, milletle beraber bölgenin tamamı, İslam alemi, Türk dünyası, tüm mazlumlar ve maÄ?durlar üzerinde ne gibi sonuçlar doÄ?uracaÄ?ını yakın gelecekteki geliÅ?melerin belirleyeceÄ?ini dile getirdi.

Türkiye'nin 2023 ve sonrasındaki siyasi, insani, ekonomik ve askeri duruÅ?unun bu belirleyici faktörlerin ilk sırasında yer aldıÄ?ının altını çizen CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Å?öyle devam etti: "Dikkat ederseniz, ülkemizin son 8 yılındaki hiçbir geliÅ?me kendi tabii mecrasında ortaya çıkmıÅ?, siyasi, sosyal, ekonomik vakalara dayalı deÄ?ildir. Hepsinin de gerisinde bir senaryo, bir kurgu, bir tuzak, bir oyun vardır. Bu süreci yönlendirenlerin Allah'ın yardımı ve milletimizin feraseti sayesinde bugüne kadar baÅ?aramamaları, vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Türkiye kendi duruÅ?unu korumakta ve ilerletmekte ısrar ettikçe, kurulan tuzakların çapı ve yol açtıÄ?ı sonuçlar da artıyor. Bin yıldır bu toprakları vatanı yapmak ve korumak için bedel ödeyen bir millet olarak verdiÄ?imiz bu mücadelenin de gerektirdiÄ?i fedakarlıkları yapmaktan çekinmedik, çekinmeyeceÄ?iz. Milletimiz Å?undan emin olsun ki bu mücadeleyi baÅ?arıyla tamamladıÄ?ımızda kendimiz ve evlatlarımız için yepyeni ve aydınlık bir döneme adım atmıÅ? olacaÄ?ız. "

"VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ, ÖNÜMÜZDEKİ ENGELLERİ AŞACAĞIZ, TUZAKLARI BOZACAĞIZ VE HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ"

Geçen 19 yılda Türkiye'ye kazandırdıkları tüm eser ve hizmetlerin, okullar, hastaneler, yollar, köprüler, tüneller, barajlar, fabrikalar, savunma sanayisi ürünleri, teknoloji geliÅ?tirme çalıÅ?maları ve diÄ?er her Å?eyin bugünlere, bu büyük atılıma hazırlık için olduÄ?unu belirten CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, "Şimdi var gücümüzle mücadelemizi vereceÄ?iz, önümüzdeki engelleri aÅ?acaÄ?ız, tuzakları bozacaÄ?ız ve inÅ?allah hedeflerimize de ulaÅ?acaÄ?ız" ifadesini kullandı.

Bölgesinin ve dünyanın siyasette sözü dinlenen, üretimi, ihracatı, istihdamı ve ekonomisiyle güçlü, sosyal ve kültürel etki alanı geniÅ? Türkiye'sine iki asırdır hiç olmadıÄ?ı kadar yakın olunduÄ?unu vurgulayan CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Å?unları kaydetti: "Sizler iÅ?te bu büyük misyonun, iÅ?te bu büyük hedefin kendi Å?ehirlerinizdeki uç beyleri olarak sadece bugüne deÄ?il, geleceÄ?e de istikamet verecek bir yerde duruyorsunuz. AK Parti, milletimiz tarafından kurulan, milletimizin gösterdiÄ?i istikamette, milletimizle birlikte yol yürüyen bir partidir. YaptıÄ?ımız her eseri, her hizmeti milletimiz için hayata geçirdik. YaÅ?adıÄ?ımız her badirenin üstesinden milletimizden aldıÄ?ımız destekle geldik, bunun için 2023'e giden süreçte 84 milyon vatandaÅ?ımızın her birinin kapısına gideceÄ?iz, elini tutacaÄ?ız, gönlünü kazanacaÄ?ız. Onun için yan gelip durmak yok. Çok gayret edeceÄ?iz, çok koÅ?acaÄ?ız. Şurada bir buçuk yıl kaldı, bunu en iyi Å?ekilde deÄ?erlendireceÄ?iz. Unutmayınız bizim boÅ? bıraktıÄ?ımız her yer, karÅ?ımızdakiler tarafından yalan, iftira ve çarpıtmayla doldurulacaktır. Ülkeyi CHP'nin yalanlarına, iftiralarına terk edemeyiz. Türkiye'yi, 'helalleÅ?me' deyip de, haleldar etmeye çalıÅ?an, yani bozmaktan, lekelemekten, fesat çıkartmaya çalıÅ?maktan baÅ?ka iÅ? bilmeyen KılıçdaroÄ?lu'nun kifayetsizliÄ?ine terk edemeyiz. Meydanı bölücü örgütün güdümündeki HDP'ye de, Å?ehit yakınlarına sövmekten baÅ?ka mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız. "

AK Parti'ye destek vermesi için ikna edemedikleri her vatandaÅ?ı partileri için en büyük kayıp görüp, her an hep birlikte çalıÅ?acaklarını dile getiren CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, "Öncelikle kuruluÅ?undan bugüne kadar kendi partimizde görev almıÅ?, sorumluluk üstlenmiÅ?, oy vermiÅ? insanlarımıza ulaÅ?acaÄ?ız. Bu çekirdeÄ?i saÄ?lama aldıktan sonra katman katman geniÅ?leyerek, tüm vatandaÅ?larımızın gönüllerine gireceÄ?iz" dedi.

"YiÄ?idi gül aÄ?latır, gam öldürür. DüÅ?man yılan olup soksa dokuz kavim taÅ?a tutsa, yiÄ?idi çökertmez kahır. Bir dem yar hüzünle baksa, yiÄ?idi gül aÄ?latır, gam öldürür" dizelerini okuyan CumhurbaÅ?kanı ErdoÄ?an, Å?unları paylaÅ?tı: "Hiçbir arkadaÅ?ımızın bir dem hüzünle bakmasına meydan vermeyecek Å?ekilde herkesi derleyip, toparlayacaÄ?ız. Yeminli Türkiye düÅ?manlarının, yeminli millet düÅ?manlarının, yeminli AK Parti ve Tayyip ErdoÄ?an düÅ?manlarının ne dediÄ?ine, ne yaptıÄ?ına deÄ?il, bizimle birlikte yol yürüyen bu büyük davanın mensuplarına bakacaÄ?ız. Asırlara yayılan demokrasi, kalkınma, hak ve özgürlük mücadelesinde milletimizin ne istediÄ?ine bakacaÄ?ız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinden gözümüzü asla ayırmayacaÄ?ız. Bunu baÅ?ardıÄ?ımızda Allah'ın izniyle milletimizin desteÄ?inin tüm seçimlerden çok daha fazla bir Å?ekilde yanımızda olduÄ?unu göreceÄ?iz. TeÅ?kilat mensuplarımızın her biri iÅ?te böylesine bir sorumluluk altındadır. Bu hususta ben sizlere güveniyorum. "

Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet