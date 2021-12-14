A. Aslı Alkan - Kamu Hukuku Yüksek Lisans - Tez Savunması

Kamu Hukuk Yüksek Lisans Programı öğrencilerimizden Aslı Alkan'ın "Kamu Hizmeti Kavramının Türk Petrol Piyasası Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı tezinin jüri önünde savunması 29. 12. 2021 Çarşamba günü saat 11. 00 'de yapılacaktır.

Tezin konusu; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen petrol piyasası faaliyetlerinin kamu hizmeti kavramı çerçevesinde incelenmesi ve kamu hizmeti niteliğinin değerlendirilmesidir.

Tez danışmanı Dr. Özlem İnanç Şenses'dir.

Sınav aşağıdaki bağlantıdan çevrimiçi izlenebilir.

Topic: Aslı Alkan Yüksek Lisans Tez Savunma

Time: Dec 29, 2021 11: 00 AM Istanbul

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Meeting ID: 983 9621 9630 Passcode: 589680

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