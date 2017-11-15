A. Alanyaspor'da Malatyaspor Mesaisi Sürüyor

A. Alanyaspor, pazar günü sahasında oynayacağı E. Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.



Turuncu-yeşilli takım bu sabah Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kontrolü ve pas çalışması yapan turuncu-yeşilliler, dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Ülkelerinin milli takımlarından dönen Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Ioannis Maniatis, Mamadou Fofana ve Fabrice N'Sakala ile sakatlıkları devam eden Alpay Koçaklı ve Junior Fernandes antrenmana katılmadı. Milli takımlardaki Michel Landel ve Lamine Gassama'nın ise yarınki antrenmana katılması bekleniyor. - ANTALYA