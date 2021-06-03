A 101 aktüel ürünler! 4 Haziran A101 haftanın yıldızları!
29 Mayıs Cumartesi günü başlayan ve 4 Haziran tarihine kadar geçerli A 101 aktüel ürünler! 4 Haziran A101 haftanın yıldızları! A101 açılış tarihi! A101 saat kaçta açılıyor? A101 terlik! A101 broşür!
29 Mayıs Cumartesi günü başlayan ve 4 Haziran tarihine kadar geçerli A 101 aktüel ürünler! 4 Haziran A101 haftanın yıldızları! A101 açılış tarihi! A101 saat kaçta açılıyor? A101 terlik! A101 broşür!
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER!
Çaykur Altınbaş Siyah Çay 500 gr 23,95 TL
Şahin Evlik Dana Sucuk 400 gr 36,95 TL
Birşah Yoğurt 3 Kg 14,75 TL
Torku/ Sütaş Ayran 2,5 Litre 9,45 TL
Çokça Çiğ Köfte 1000 gr 8,75 TL
Dr.Oetker Çikolatalı Sos 2x102 gr 5,95 TL
Eti Burçak Kurabi Çikolatalı Kurabiye 198 gr 5,95 TL
Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 130 gr 4,75 TL
Sea Color Saç Boyası Çeşitleri 9,95 TL
Bioblas Şampuan 360 ml 14,90 TL
Tat Sos Paketi 3'lü 14,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)
Nescafe Blend 80 gr 8,95 TL (10 TL üstü alışverişlerde geçerli fiyat)