9INE Esports uzun bir aradan sonra yeni CS: GO takımını duyurdu
Playerbros - Haberler | Sadece Haberler
9INE Esports (9INEGG) yeni CS: GO takımını ve oyuncularını tanıttı!
İsveç merkezli espor organizasyonu 9INE Esports, uzun bir aradan sonra CS: GO arenasına dönüş yaptı. 9INE ekibi MyGame Esports CS: GO takımını satın alarak, kadroyu bünyesine kattı.
9INE, tamamı Türk oyunculardan oluşan CS: GO kadrosuyla yollarını ayırdıktan sonra CS: GO arenasından uzunca bir süre uzak kalmıştı. Başarılı organizasyon tamamı İsveçli oyunculardan oluşan kadroyla birlikte kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.
Yeni CS: GO kadrosu Avrupalı kulübün yapılan paylaşımla duyuruldu. Oyuncuların tanıtımının olduğu bir videoyla birlikte yapılan paylaşımda, "Daha işimiz bitmedi!" sözü dikkatleri çekti.
9INE CS: GO Kadrosu
Kaynak: Playerbros