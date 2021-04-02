9INE Esports uzun bir aradan sonra yeni CS: GO takımını duyurdu
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9INE Esports uzun bir aradan sonra yeni CS: GO takımını duyurdu

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9INE Esports uzun bir aradan sonra yeni CS: GO takımını duyurdu

9INE Esports (9INEGG) yeni CS: GO takımını ve oyuncularını tanıttı!

İsveç merkezli espor organizasyonu 9INE Esports, uzun bir aradan sonra CS: GO arenasına dönüş yaptı. 9INE ekibi MyGame Esports CS: GO takımını satın alarak, kadroyu bünyesine kattı.

9INE, tamamı Türk oyunculardan oluşan CS: GO kadrosuyla yollarını ayırdıktan sonra CS: GO arenasından uzunca bir süre uzak kalmıştı. Başarılı organizasyon tamamı İsveçli oyunculardan oluşan kadroyla birlikte kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.

Yeni CS: GO kadrosu Avrupalı kulübün yapılan paylaşımla duyuruldu. Oyuncuların tanıtımının olduğu bir videoyla birlikte yapılan paylaşımda, "Daha işimiz bitmedi!" sözü dikkatleri çekti.

9INE CS: GO Kadrosu

  • Edwin 'eddeman' Sazesh

  • Jonatan 'bobeksde' Persson

  • Filip 'heavy' Wiss

  • Oliver 'debo' Hallel

  • Jacob 'anjou' Anjou

    • Kaynak: Playerbros

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