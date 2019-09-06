999 drone'lu görsel şölen

06.09.2019 15:37

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70'inci kuruluş yılı kapsamında Çin'in Guangzhou şehrinde 999 adet drone kullanılarak görsel şölen gerçekleştirildi.



1 Ekim 1949 tarihinde Çin İç Savaşı'nın Çin Komünist Partisi tarafından kazanılmasının ardından kuruluşunu ilan eden Çin Halk Cumhuriyeti 70'inci yılını kutluyor. Çin'in Guangzhou şehrinde 999 adet drone kullanılarak muhteşem bir görsel şölen gerçekleştirildi. Işıklandırılan drone'lar farklı şekilde görseller ve yazılar oluşturdu. - PEKİN

Kaynak: İHA