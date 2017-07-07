998 Uyuşturucu Hapla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 998 adet ecstasy ile yakalanan 1 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba'da otobüsten inen 26 yaşındaki M.K.'yı 998 adet ecstasy uyuşturucu hapla yakaladı. Polis ekiplerince gerçekleştirilen teknik takip ile yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul'a önceki gün uçak ile gidip otobüs ile döndüğü öğrenilen M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla Çarşamba Adliyesine sevk edildi.



Savcılık tarafından mahkemeye sevk dilen M.K., tutuklanarak Çarşamba Cezaevine gönderildi. - SAMSUN