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99 yıl sonra kurtuluş gururu

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99 yıl sonra kurtuluş gururu

10 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİ99 yıl sonra kurtuluş gururuBURSA - Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları büyük coşkuyla başladı.

10 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

99 yıl sonra kurtuluş gururu

BURSA - Bursa'nın Yunan işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlamaları büyük coşkuyla başladı. Büyükşehir Belediye Bandosu ve Bursa Mehter Takımı'nın konser verdiği kurtuluş kutlamaları Tarihi Belediye Binası'na Türk Bayrağı'nın asılması ile başladı.

Tüm Bursalılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu. Bursa Tahtakıran Kılıç Kalkan ekibi de gösterisiyle büyük beğeni topladı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi üyeleri, şehrin kurtuluşunu temsili olarak canlandırdı. Türk bayrakları ile tarihi belediye binasının önüne gelen milis kuvvetleri, vatandaşlardan alkış aldı. İstiklal Marşı'nın okunması sırasında tarihi belediye binasındaki Türk bayrağı, gaziler tarafından göndere çekildi. Daha sonra Orhangazi Camii'nden kurtuluş salası okundu.

Ardından milis kuvvetleri temsilcileri, Türk bayrağını öperek Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik'e teslim etti. Süleyman Çelik'te bayrağı öperek teslim aldı. Protokol üyeleri gazilere çiçek takdim etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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