99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye borçlu
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99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye borçlu

10.02.2021 17:38 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:42
99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye borçlu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan 99 yaşındaki Özo Bozgeyik, uzun yaşamının sırrının, az yemek ve organik beslenme olduğunu söyledi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan 99 yaşındaki Özo Bozgeyik, uzun yaşamının sırrının, az yemek ve organik beslenme olduğunu söyledi.

İslahiye'de 1922 yılında dünyaya gelen 11 çocuk, 45 torun sahibi Özo Bozgeyik, Elbistanhüyüğü Mahallesi'nde oğlu Ali Bozgeyik'in (60) yanında yaşamını sürdürüyor. İlerleyen yaşına rağmen günlük yaşamını kimseden destek almadan sürdüren Özo Bozgeyik, her sabah kalkıp bahçede tavukları besleyerek ev işlerine yardımcı oluyor. Babası kendisi dünyaya gelmeden vefat ettiğini ve 13 yaşında evlendiğini anlatan Özo Bozgeyik, eşini 36 yıl önce kaybettiğini ve o günden bu yana oğlu ile yaşadığını anlattı.Çocukluğundan bu yana yaşadıklarını çevresindekilere anlatan Özo Bozgeyik, uzun yaşamın sırrının sağlıklı ve organik beslenme olduğunu söyledi. Az yemek yediğini ve doğal ürünlerle beslendiğini anlatan Bozgeyik, "Çok yemek yemem. Ben beni bildiğimden bu yana az yemek. Köyde besicilikle uğraştığımız için tereyağı, bal, süt, yoğurt, pekmez gibi doğal yiyeceklerle besleniyorum. Kendi işlerimi kendim görüyorum. Her sabah erkenden kalkarım, tavukları beslerim. Ev ve bahçe işleri ile uğraşarak günlerimi geçiriyorum. Herkes sağlıklı ve uzun yaşamak için az yemek yesin ve doğal besinleri tercih etsin" dedi.


99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye borçlu
99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye borçlu
99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye borçlu
99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye borçlu
99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye borçlu
99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye borçlu
99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye borçlu
99 yaşındaki Özo Nine, sağlığını organik beslenmeye borçlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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