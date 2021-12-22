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99 kapalı yolda karla mücadele sürüyor

99 kapalı yolda karla mücadele sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sivas'ta 99 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı.Sivas'ta 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 487 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 99 yerleşim yerinin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapalı.

Sivas'ta 4 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 487 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. İl ve ilçe özel idaresi ekipleri ulaşıma kapalı olan 99 köy yolunda ise karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye kadar düşmesi karla mücadele çalışmalarını da zorlaştırıyor. - SİVAS

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