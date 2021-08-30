99 GENÇTEN ZAFERİN 99'UNCU YILINDA KOCATEPE'DE SABAH NAMAZI

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 99 genç ile Ankara'dan hareket eden Zafer Treni, Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar'a geldi.

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında 99 genç ile Ankara'dan hareket eden Zafer Treni, Büyük Taarruz'un başladığı Afyonkarahisar'a geldi. Gençler, burada Kocatepe'ye çıkarak sabah namazı kıldı. Namazın ardından gençlere savaş zamanında atalarının içtiği göce çorbası ikram edildi.

Milli mücadele ruhunu hatırlatmak ve Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'nin gençlere tanıtılmasını amaçlayan proje kapsamında 99 genç Zafer Treni ile Ankara'dan Afyonkarahisar'a geldi. Treni, Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Keklik ve protokol üyeleri çiçeklerle karşıladı.

Trendeki gençlerle birlikte gelen AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 100 yıllık vefa ve farkındalık projesi kapsamında yolculuğun yapıldığını belirterek "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 yılında ilk seferini trenle yaptığı bir anlayışı, milli mücadelemizin odak noktalarını ziyaret ederek gençlerimize o ruhun yaşanması noktasında bir anlam kazandırmak ve onlara da geçmişte sürecin nasıl olduğunu kısmen de olsa anlatabilme adına Ankara'dan dün 19.22'de yolculuğa başladık. Milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'mızın odak noktalarına tek tek uğrayarak Afyonkarahisar'a geldik. Tabii Kurtuluş Savaşı denildiğinde Kocatepe, Dumlupınar'ı görmeden milli mücadelenin anlamını görmek mümkün değildir" diye konuştu.

GENÇLER ATALARI GİBİ GÖCE ÇORBASI İÇTİ

Konuşmanın ardından gençler trenden inerek Kocatepe'ye çıktı. Kocatepe'ye ulaşan heyet ve gençler, burada il protokolü birlikte Afyonkarahisar Müftüsü Sinan Kazancı imam hatipliğinde sabah namazını kıldı. Daha sonra gençlere Afyonkarahisar Belediyesi tarafından buğdaydan yapılan göce çorbası ikram edildi. Son olarak da Afyonkarahisar Garnizon Komutanlığı'nda Piyade Yüzbaşı Barış Dinç tarafından gençlere Büyük Taarruz hakkında bilgi verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı