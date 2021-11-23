980 TL değerindeki Amazon Prime Gaming'in Aralık ayı oyunları açıklandı: NFS, FM21 ve daha fazlası

Amazon Prime Gaming Aralık ayında kullanıcılarının yüzünü güldürecek gibi görünüyor. Kasım ayında Dragon Age, Control ve daha fazlasını ücretsiz olarak veren Amazon, Ekim ayında Need for Speed Hot Pursuit Remastered, Football Manager 21, YouTubers Life'ın yanında birçok bağımsız oyun veriyor.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.

Prime Gaming'de Aralık ayında ücretsiz oyunların yanı sıra birçok oyun içi içerikler de verilmektedir. Ayrıca Prime Gaming'de League of Legends için geçerli ücretsiz 650 RP'nizi de almayı unutmayın

AMAZON PRIME GAMING ARALIK AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Frostpunk

Journey to the Savage Planet

Football Manager 2021

Morkredd

Spellcaster University

Youtubers Life

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse

Tales of Monkey Island Complete Pack

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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