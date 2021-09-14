98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü' - Haberler
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98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ve gazete kupürlerini 15 yıldır biriktirip bir albüm oluşturan 98 yaşındaki Sariye Kosifoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için her şeyi yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ve gazete kupürlerini 15 yıldır biriktirip bir albüm oluşturan 98 yaşındaki Sariye Kosifoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için her şeyi yaptı. Durmadan gece gündüz çalıştı. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Atakum ilçesinde yaşayan 1 çocuk ve 2 torun sahibi 98 yaşındaki Sariye Kosifoğlu, 15 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını ve gazetelerde çıkan haber kupürlerini biriktirip kendi arşivini bir defterde topladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Sariye Kosifoğlu'nu evinde ziyaret ederek hediyeler takdim etti. Başkan Demir, Sariye Kosifoğlu ile bir müddet sohbet ettikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve gazetelerde çıkan haberler inin kupürlerinin bulunduğu defteri inceledi.

"Sariye annemizin Cumhurbaşkanımıza karşı çok büyük bir sevgisi var"

Başkan Demir, "Sariye annemizin Cumhurbaşkanımıza karşı çok büyük bir sevgisi var. Bulduğu fotoğrafları da güzel bir albüm yapmış. Dua ediyor. Epey bir sohbet ettik, kendisini dinledik. Bu yaşa kadar yaşamasının sırrını da öğrendik. Kendisine evladı ve gelinleri çok iyi bakıyor. Cumhurbaşkanımıza çok özel bir muhabbeti var. Sık sık ifade ediyor. Biz de bunun haberini alınca ziyaret edelim dedik. Cumhurbaşkanımızın annesi ile beraber olan 2 tane tablosunu kendisine hediye ettik. Büyüklerimiz bizim varlık sebeplerimiz. O kadar önemli ki bizi biz yapan onlardır. Biz bütün değerlerimizi onlardan aldık. Onları el üstünde tutmalıyız. Cumhurbaşkanımızın ve bu kutlu davanın nasıl ayakta kaldığı ve başarının asıl nedeni bu büyüklerimizin duası sayesindedir. Biz memleketimize hizmet etme noktasındayız. Bunun değeri başka bir şeyle kıyaslanamaz" diye konuştu.

Sariye Kosifoğlu ise, "Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için her şeyi yaptı. Durmadan gece gündüz çalıştı. Allah başımızdan eksik etmesin. Nerede fotoğrafını, haberini bulduysam kestim, defterime yapıştırdım" şeklinde konuştu.

Ziyaret hediye takdimi ile son buldu. - SAMSUN

98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü'

98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü'

98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü'

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Haber: 98 yaşındaki Sariye ninenin 'Cumhurbaşkanı albümü' - Haberler
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