98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüpheliler, adliyeye sevk edildi
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98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüpheliler, adliyeye sevk edildi

08.02.2021 12:02 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:16
98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüpheliler, adliyeye sevk edildi

BALIKESİR'de 98 erkeği 'jigolo yapma vaadiyle' dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10'u kadın 49 şüpheliden 23'ü adliyeye sevk edildi.

BALIKESİR'de 98 erkeği 'jigolo yapma vaadiyle' dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10'u kadın 49 şüpheliden 23'ü adliyeye sevk edildi. 

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran kimliği açıklanmayan bir kişi, 'jigolo yapılacağı' vaadiyle kandırılıp, dolandırıldığını bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak günü, Gaziantep'te 3, İstanbul'da 46 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. 

98 erkeği 'jigola yapma' vaadiyle dolandırdıkları saptanan 10'u kadın 49 şüpheli, Balıkesir'e getirildi. Şüphelilerden 23'ü emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah, adliyeye sevk edildi. 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüpheliler, adliyeye sevk edildi
98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüpheliler, adliyeye sevk edildi
98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüpheliler, adliyeye sevk edildi
98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüpheliler, adliyeye sevk edildi
98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüpheliler, adliyeye sevk edildi
98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüpheliler, adliyeye sevk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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