98 erkeği 'jigolo yapma' vaadiyle dolandıran şüpheliler, adliyeye sevk edildi
BALIKESİR'de 98 erkeği 'jigolo yapma vaadiyle' dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10'u kadın 49 şüpheliden 23'ü adliyeye sevk edildi.
BALIKESİR'de 98 erkeği 'jigolo yapma vaadiyle' dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10'u kadın 49 şüpheliden 23'ü adliyeye sevk edildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran kimliği açıklanmayan bir kişi, 'jigolo yapılacağı' vaadiyle kandırılıp, dolandırıldığını bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak günü, Gaziantep'te 3, İstanbul'da 46 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
98 erkeği 'jigola yapma' vaadiyle dolandırdıkları saptanan 10'u kadın 49 şüpheli, Balıkesir'e getirildi. Şüphelilerden 23'ü emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah, adliyeye sevk edildi. 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN