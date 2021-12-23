971 polisten yılbaşı öncesi Antalya'da 'Huzur' uygulaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

971 polisten yılbaşı öncesi Antalya'da 'Huzur' uygulaması

971 polisten yılbaşı öncesi Antalya'da 'Huzur' uygulaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Polis ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi 971 personelin katılımı ile il genelinde "Huzur Akdeniz Uygulaması' gerçekleştirdi.

AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Polis ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi 971 personelin katılımı ile il genelinde "Huzur Akdeniz Uygulaması' gerçekleştirdi. Bin 760 kişinin sorgulandığı uygulamada 2 şahsa adli işlem yapılırken 189 işletmede denetlendi.

Antalya Emniyeti, il genelinde yaklaşan yılbaşı nedeniyle vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmelerini sağlamak amacıyla 22 Aralık Çarşamba günü 'Huzur Akdeniz Uygulaması 2021/4' gerçekleştirildi. Toplam 971 personelin katıldığı uygulamada; 189 iş yeri denetlendi. Denetlemelerde, 23 işletmeye eksiklikleri nedeniyle işlem yapıldı. Bin 760 kişinin sorgulandığı denetimde arandığı tespit edilen 1 kişi ile uyuşturucu madde bulunduran 1 şahıs yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - ANTALYA

Sahte içki kabusu devam ediyor! 17 şehirde 79 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki kabusu devam ediyor! 17 şehirde 79 kişi hayatını kaybetti

 Boya yapılırken halat koptu, 2 işçi metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı verdi

Boya yapılırken halat koptu, 2 işçi metrelerce yükseklikte ölüm kalım savaşı verdi

 Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

Misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde kanlar içinde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title